https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجزائر-تستدعي-سفيرها-بمدريد-للتشاور-على-خلفية-دعم-إسباني-لمنح-الصحراء-الغربية-حكما-ذاتيا-1060109683.html
الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد للتشاور على خلفية دعم إسباني لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا
الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد للتشاور على خلفية دعم إسباني لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا
أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لاقتراح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T17:12+0000
2022-03-19T17:12+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أن "قرار استدعاء السفير الجزائري في إسبانيا للتشاور، جاء بعد تصريحات رسمية إسبانية حول القضية الصحراوية".وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في رسالة وجهها لملك المغرب أمس الجمعة، أن "إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/السفير-الصحراوي-بالجزائر-القرار-الإسباني-الداعم-لطرح-المغرب-يطيل-من-عمر-الأزمة-الصحراوية-1060095295.html
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العالم العربي, الجزائر, الصحراءالغربية
الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد للتشاور على خلفية دعم إسباني لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا
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أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لاقتراح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أن "قرار استدعاء السفير الجزائري في إسبانيا للتشاور، جاء بعد تصريحات رسمية إسبانية حول القضية الصحراوية".
وأضاف البيان: "السلطات الجزائرية، تفاجأت بشدة من تصريحات السلطات العليا في إسبانيا، واستغربت بشدة الانقلاب المفاجئ لإسبانيا تجاه الملف الصحراوي".
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في رسالة وجهها لملك المغرب أمس الجمعة، أن "إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.