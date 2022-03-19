https://arabic.sputniknews.com/20220319/السفير-الصحراوي-بالجزائر-القرار-الإسباني-الداعم-لطرح-المغرب-يطيل-من-عمر-الأزمة-الصحراوية-1060095295.html
السفير الصحراوي بالجزائر: القرار الإسباني الداعم لطرح المغرب يطيل من عمر الأزمة الصحراوية
السفير الصحراوي بالجزائر: القرار الإسباني الداعم لطرح المغرب يطيل من عمر الأزمة الصحراوية
أكد سفير الجمهورية الصحراوية في الجزائر، رفض بلاده التام حكومة وشعبا للموقف الإسباني الأخير، الداعم للطرح المغربي في الأزمة الصحراوية المتمثل في مبادرة الحكم... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T12:31+0000
2022-03-19T12:31+0000
2022-03-19T12:31+0000
العالم العربي
الصحراءالغربية
الحكم الذاتي
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الجزائر- سبوتنيك. وقال السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الموقف المعلن عنه، يشكل تغييرا في الموقف التقليدي الإسباني المتميز بالحياد، واليوم قام الحزب الحاكم بالخروج على هذا الإجماع الإسباني، وانحاز إلى الأطروحة المغربية القاضية باحتلال الصحراء الغربية".من جهتها وجهت الحكومة الصحراوية، في بيان رسمي، نداء إلى القوى السياسية الإسبانية والشعب الإسباني، لـ "الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، وإجبار مدريد على تحمل مسؤولياتها الأصلية التي لا تسقط بالتقادم، في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".وقبل ساعات أعلنت الحكومة الإسبانية، دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي يقترحها المغرب كحل للنزاع على إقليم الصحراء الغربية، معتبرة المبادرة بمثابة "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".وتعهدت الحكومة الإسبانية، وفقا لبيان صدر عن الديوان الملكي المغربي "بضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية"، في إطار "المرحلة الجديدة" التي تم تدشينها بين البلدين.وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها للعاهل المغربي إنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب".وأضاف أن إسبانيا "تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف". ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/إسبانيا-تعلن-دعمها-لمبادرة-المغرب-لحل-النزاع-على-الصحراء-الغربية-1060082084.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الصحراءالغربية, الحكم الذاتي
السفير الصحراوي بالجزائر: القرار الإسباني الداعم لطرح المغرب يطيل من عمر الأزمة الصحراوية
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أكد سفير الجمهورية الصحراوية في الجزائر، رفض بلاده التام حكومة وشعبا للموقف الإسباني الأخير، الداعم للطرح المغربي في الأزمة الصحراوية المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، مشددا على المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تقع على كاهل إسبانيا في هذا الملف.
الجزائر- سبوتنيك. وقال السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الموقف المعلن عنه، يشكل تغييرا في الموقف التقليدي الإسباني المتميز بالحياد، واليوم قام الحزب الحاكم بالخروج على هذا الإجماع الإسباني، وانحاز إلى الأطروحة المغربية القاضية باحتلال الصحراء الغربية".
ووصف الدبلوماسي الصحراوي قرار رئيس الحكومة الإسباني "بالمخيب لآمال الشعب الصحراوي، الذي يرفضه رفضا قاطعا، كون إسبانيا تملك مسؤولية قانونية وأخلاقية في قضية تصفية الاستعمار في الصحراء، مضيفا أن "موقف إسبانيا لن يغير شيئا، حيث سيواصل الشعب الصحراوي كفاحه إلى أن يجسد مطلب تحقيق المصير مدعوما بالشرعية الدولية".
من جهتها وجهت الحكومة الصحراوية، في بيان رسمي، نداء إلى القوى السياسية الإسبانية والشعب الإسباني، لـ "الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، وإجبار مدريد على تحمل مسؤولياتها الأصلية التي لا تسقط بالتقادم، في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
وقبل ساعات أعلنت الحكومة الإسبانية، دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي يقترحها المغرب كحل للنزاع على إقليم الصحراء الغربية، معتبرة المبادرة بمثابة "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
وتعهدت الحكومة الإسبانية، وفقا لبيان صدر عن الديوان الملكي المغربي "بضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية"، في إطار "المرحلة الجديدة" التي تم تدشينها بين البلدين.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها للعاهل المغربي إنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب".
وأضاف أن إسبانيا "تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.