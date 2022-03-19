https://arabic.sputniknews.com/20220319/الخارجية-البريطانية-تعلن-صعوبة-عودة-مالك-تشيلسي-إلى-بريطانيا-1060081977.html
الخارجية البريطانية تعلن صعوبة عودة مالك تشيلسي إلى بريطانيا
الخارجية البريطانية تعلن صعوبة عودة مالك تشيلسي إلى بريطانيا
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن العقوبات المفروضة على رجال الأعمال الروس لن ترفع. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T04:37+0000
2022-03-19T04:37+0000
2022-03-19T04:37+0000
بريطانيا
روسيا
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وقالت تروس في لقاء مع صحيفة "تايمز" البريطانية، إن العقوبات المفروضة على رجال الأعمال الروس لن ترفع، مضيفة: "من الصعب للغاية تخيل رفع العقوبات.هؤلاء الأثرياء سمحوا للرئيس الروسي بفعل ما يفعله".وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا، عقوبات على عدد من البنوك ورجال الأعمال الروس. ثم وسعت لندن عدة مرات قائمة العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. ووفقًا لتروس، يخضع أكثر من ألف مواطن وشركات روسية للعقوبات حاليًا. كما ويمنع عدد كبير من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول بريطانيا، كما تنص العقوبات على تجميد الحسابات في البلاد.
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بريطانيا, روسيا
الخارجية البريطانية تعلن صعوبة عودة مالك تشيلسي إلى بريطانيا
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صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن العقوبات المفروضة على رجال الأعمال الروس لن ترفع.
وقالت تروس في لقاء مع صحيفة "تايمز" البريطانية، إن العقوبات المفروضة
على رجال الأعمال الروس لن ترفع، مضيفة: "من الصعب للغاية تخيل رفع العقوبات.هؤلاء الأثرياء سمحوا للرئيس الروسي بفعل ما يفعله".
كما أعربت عن رأي مفاده أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لن يتمكن أبدا من العودة إلى بريطانيا.
وفي وقت سابق، فرضت بريطانيا، عقوبات على عدد من البنوك ورجال الأعمال الروس. ثم وسعت لندن عدة مرات قائمة العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. ووفقًا لتروس، يخضع أكثر من ألف مواطن وشركات روسية للعقوبات حاليًا. كما ويمنع عدد كبير من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول بريطانيا، كما تنص العقوبات على تجميد الحسابات في البلاد.