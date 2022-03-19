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الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني بأسلحة صاروخية عالية الدقة
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني بأسلحة صاروخية عالية الدقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:24+0000
2022-03-19T10:24+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت الوزارة مقطعا مصورا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة.ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة.هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعًا عسكريًا أوكرانيًا.
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني بأسلحة صاروخية عالية الدقة

10:24 GMT 19.03.2022
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AP Photo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع أسلحة تابع للجيش الأوكراني باستخدام أسلحة صاروخية عالية الدقة.
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة.
ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة.

وقالت الوزارة "يظهر شريط الفيديو إصابة دقيقة لصاروخ بمستودع للأسلحة والذخيرة تحت الأرض".

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعًا عسكريًا أوكرانيًا.
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