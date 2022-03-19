عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/السعودية-تختتم-مشاركتها-في-مناورات-العلم-الأحمر-بالولايات-المتحدة--1060113594.html
السعودية تختتم مشاركتها في مناورات "العلم الأحمر" بالولايات المتحدة
السعودية تختتم مشاركتها في مناورات "العلم الأحمر" بالولايات المتحدة
اختتمت في الولايات المتحدة، اليوم السبت، مناورات "العلم الأحمر" بعد 11 يوما من انطلاقها، بمشاركة عدد من الدول من بينها السعودية. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T19:36+0000
2022-03-19T19:36+0000
أخبار السعودية اليوم
قوات جوية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898934_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d5c4bdfbf710067d1bea0d802152c674.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القوات الجوية الملكية السعودية اختتمت مشاركتها بالمناورات، في قاعدة نلس الجوية الأمريكية.ووفقا للوكالة فقد نفذت الأطقم الجوية، عددا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، مشيرة إلى أن الطيارين السعوديين أثبتوا قدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.وقالت إن "هذه المشاركة السعودية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية".قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر: "الحمد لله نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام".وأضاف: "أثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، و هذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل".وفي 8 مارس/ آذار أعنت الوكالة انطلاق مناورات" العلم الأحمر" في قاعدة نلس الجوية بمشاركة القوات الجوية السعودية، بجانب الدولة المستضيفة وعدد من الدول الصديقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-مبعوث-زيلينسكي-أزمة-أوكرانيا-1060109554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/89/1036898934_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_51f618e9d677871b3dd6dd3ef5cf3ac9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, قوات جوية

السعودية تختتم مشاركتها في مناورات "العلم الأحمر" بالولايات المتحدة

19:36 GMT 19.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية "تورنادو" (Panavia Tornado) السعودية،
الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية، - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
تابعنا عبرGoogle news
اختتمت في الولايات المتحدة، اليوم السبت، مناورات "العلم الأحمر" بعد 11 يوما من انطلاقها، بمشاركة عدد من الدول من بينها السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القوات الجوية الملكية السعودية اختتمت مشاركتها بالمناورات، في قاعدة نلس الجوية الأمريكية.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الفيصل يتحدث خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في وزارة الخارجية بأثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث زيلينسكي أزمة أوكرانيا
17:19 GMT
ووفقا للوكالة فقد نفذت الأطقم الجوية، عددا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، مشيرة إلى أن الطيارين السعوديين أثبتوا قدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.
وقالت إن "هذه المشاركة السعودية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية".
قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر: "الحمد لله نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام".
وأضاف: "أثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، و هذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل".
وفي 8 مارس/ آذار أعنت الوكالة انطلاق مناورات" العلم الأحمر" في قاعدة نلس الجوية بمشاركة القوات الجوية السعودية، بجانب الدولة المستضيفة وعدد من الدول الصديقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала