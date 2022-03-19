https://arabic.sputniknews.com/20220319/القصف-الإيراني-في-أربيل-ينقل-مباراة-العراق-والإمارات-في-تصفيات-مونديال-2022-إلى-السعودية-1060087318.html

القصف الإيراني في أربيل ينقل مباراة العراق والإمارات في تصفيات مونديال 2022 إلى السعودية

القصف الإيراني في أربيل ينقل مباراة العراق والإمارات في تصفيات مونديال 2022 إلى السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، إلى العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل، وذلك... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T09:37+0000

2022-03-19T09:37+0000

2022-03-19T09:37+0000

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وقال الاتحاد القاري في بيان له، إنه "تقرّر نقل المباراة من استاد المدينة الدولي في بغداد إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض"، مبرراً ذلك بـ"الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا".وأضاف البيان، "بناء على التقييم، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، تقرّر نقل المباراة إلى مكان محايد".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر الأربعاء الماضي، نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي في تصفيات كأس العالم 2022 من بغداد إلى أرض محايدة، بسبب القصف الإيراني الذي طال مدينة أربيل مؤخرا.وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، إن "الاتحاد تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع..من جانبه، أكد أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".بدوره، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر حسابه على تويتر، "نقل مباراته المرتقبة إلى أرض محايدة، برغم رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق نهاية الشهر الماضي".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

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