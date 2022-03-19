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الكويت تبدي ارتياحا لمساعي لبنان الهادفة لتصحيح المسار مع الخليج
الكويت تبدي ارتياحا لمساعي لبنان الهادفة لتصحيح المسار مع الخليج
عبر وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، عن ارتياحه لخطوات بيروت الهادفة لتصويب مسار العلاقات اللبنانية مع دول الخليج. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:38+0000
2022-03-19T15:38+0000
2022-03-19T15:38+0000
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الوزير الكويتي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب صحيفة "النهار".وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات "اللبنانية – الكويتية" وجهود الكويت لإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج إلى طبيعتها.في المقابل وجه رئيس الوزراء اللبناني الشكر إلى الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته لا سيما في الأوقات الصعبة.وأشاد ميقاتي بمساعي وزير الخارجية الكويتي الطيبة بهدف إعادة العلاقات "اللبنانية الخليجية" إلى مسارها الصحيح.وكانت الكويت قد قدمت إلى لبنان مبادرة خليجية حول "إعادة الثقة به"، في أعقاب أزمة دبلوماسية بين بيروت والعواصم الخليجية، إثر تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي، انتقد فيها حرب اليمن.وشملت المبادرة طلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، ومكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج بقوة، وتطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1989. وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/التيار-الوطني-الحر-يشدد-على-ضرورة-التزام-لبنان-بالحياد-في-النزاع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060091045.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار لبنان
الكويت تبدي ارتياحا لمساعي لبنان الهادفة لتصحيح المسار مع الخليج
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عبر وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، عن ارتياحه لخطوات بيروت الهادفة لتصويب مسار العلاقات اللبنانية مع دول الخليج.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الوزير الكويتي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب صحيفة "النهار"
.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات "اللبنانية – الكويتية" وجهود الكويت لإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج إلى طبيعتها.
في المقابل وجه رئيس الوزراء اللبناني الشكر إلى الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته لا سيما في الأوقات الصعبة.
وأشاد ميقاتي بمساعي وزير الخارجية الكويتي
الطيبة بهدف إعادة العلاقات "اللبنانية الخليجية" إلى مسارها الصحيح.
وكانت الكويت قد قدمت إلى لبنان مبادرة خليجية حول "إعادة الثقة به"، في أعقاب أزمة دبلوماسية بين بيروت والعواصم الخليجية، إثر تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي، انتقد فيها حرب اليمن.
وشملت المبادرة طلب من بيروت عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، ومكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج بقوة، وتطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1989. وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.