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الهند تزيد وارداتها من النفط الأمريكي لتأمين احتياجاتها من الطاقة

الهند تزيد وارداتها من النفط الأمريكي لتأمين احتياجاتها من الطاقة

قال مسؤول حكومي هندي، اليوم السبت، إن واردات بلاده النفطية من الولايات المتحدة ستزيد 11% هذ العام. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T09:48+0000

2022-03-19T09:48+0000

2022-03-19T09:48+0000

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ونقلت "رويترز"، عن المسؤول الذي وصفته بالمطلع، قوله إن نصيب الولايات المتحدة من السوق الهندية سيرتفع إلى 8% هذا العام.وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتطلع فيه الهند التي تحتاج بشدة لاستيراد الطاقة إلى تأمين إمدادات من الدول المنتجة في العالم.وكان السفير الروسي لدى نيودلهي، دينيس أليبوف، قد صرح أمس الجمعة، بأن الهند مهتمة بإمدادات النفط من روسيا وتعتزم توسيع التعاون، حيث يجري تنسيق واتصالات في هذا المجال.وقال السفير الروسي خلال مقابلة على قناة "روسيا 24": إن "الهنود مهتمون بتزويد روسيا بالنفط والهيدروكربونات ونحن مهتمون بتوسيع التعاون في هذا المجال".وأشار الدبلوماسي إلى أن وزيري البلدين المسؤولين عن قطاع الطاقة قد ناقشا هذا الموضوع بالفعل، قائلا "يجري الآن بالفعل حوار نشط وموضوعي، لذا أعتقد أن نتائجه ستعلن في المستقبل القريب".يشار إلى أن الهند تشتري معظم احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة باتت رابع أكبر مصدر للواردات الهندية.ويأتي العراق الذي يقدم 28% من احتياجات الهند النفطية في الصدارة تليه السعودية بنسبة 18% والإمارات بنسبة 11%.وتهدد القفزة في أسعار النفط في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإشعال التضخم في الهند واستنزاف المالية العامة والإضرار بالنمو بينما تخرج البلاد من تباطؤ اقتصادي تسببت فيه جائحة كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/ارتفاع-واردات-الهند-من-النفط-الخام-في-فبراير-1060051646.html

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أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أسعار النفط اليوم