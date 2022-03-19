https://arabic.sputniknews.com/20220319/جونسون-بوتين-يسعى-لإلحاق-الضرر-بالاقتصاد-الغربي-ويستغل-موارد-الطاقة-الروسية-في-سبيل-ذلك-1060096427.html
جونسون: بوتين يسعى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الغربي ويستغل موارد الطاقة الروسية في سبيل ذلك
جونسون: بوتين يسعى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الغربي ويستغل موارد الطاقة الروسية في سبيل ذلك
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن التأقلم وتطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرة أخرى كما حدث في عام 2014، سيكون خطأ كبيرا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:00+0000
2022-03-19T13:00+0000
2022-03-19T13:00+0000
روسيا
بريطانيا
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وأشار جونسون إلى أن بلاده تعمل على وضع استراتيجية طاقة خاصة بها بدلا من استيرادها من روسيا، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وقال جونسون، في كلمة ألقاها بمؤتمر لحزب المحافظين، اليوم السبت، "هناك من يقول إنه من الأفضل التأقلم مع الاستبداد وتطبيع العلاقات مع بوتين مرة أخرى كما حدث في 2014 ولكن ذلك سيكون خطأ كبيرًا"، مبينا أن بلاده كانت أول بلد يرسل معدات دفاعية إلى أوكرانيا.ولفت إلى أن بريطانيا تعمل على وضع استراتيجية طاقة بريطانية، لاستخدام موارد الطاقة بدلا من استيرادها من الخارج ووضع الأموال في حساب بوتين المصرفي، على حد قوله.وأشار إلى أنه سيتم ملاحقة أثرياء روسيا "الداعمين لنظام بوتين"، مضيفا أن انتصار بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا وإنما سيقضي على آمال الديمقراطية في جورجيا و "سيبدأ عهد جديد من العنف ضد بلدان شرق أوروبا والبلطيق".
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روسيا, بريطانيا
جونسون: بوتين يسعى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الغربي ويستغل موارد الطاقة الروسية في سبيل ذلك
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن التأقلم وتطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرة أخرى كما حدث في عام 2014، سيكون خطأ كبيرا.
وأشار جونسون إلى أن بلاده تعمل على وضع استراتيجية طاقة خاصة بها بدلا من استيرادها من روسيا، وذلك على خلفية الأزمة
بين روسيا وأوكرانيا.
وقال جونسون، في كلمة ألقاها بمؤتمر لحزب المحافظين، اليوم السبت، "هناك من يقول إنه من الأفضل التأقلم مع الاستبداد وتطبيع العلاقات مع بوتين مرة أخرى كما حدث في 2014 ولكن ذلك سيكون خطأ كبيرًا"، مبينا أن بلاده كانت أول بلد يرسل معدات دفاعية إلى أوكرانيا.
وأوضح جونسون أن بوتين يسعى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الغربي ويستغل موارد الطاقة الروسية في سبيل ذلك، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات شجاعة للتخلص من التبعية لروسيا في مجال الطاقة.
ولفت إلى أن بريطانيا تعمل على وضع استراتيجية طاقة بريطانية، لاستخدام موارد الطاقة بدلا من استيرادها من الخارج ووضع الأموال في حساب بوتين المصرفي، على حد قوله.
وأشار إلى أنه سيتم ملاحقة أثرياء روسيا "الداعمين لنظام بوتين"، مضيفا أن انتصار بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا وإنما سيقضي على آمال الديمقراطية في جورجيا و "سيبدأ عهد جديد من العنف ضد بلدان شرق أوروبا والبلطيق".