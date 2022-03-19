https://arabic.sputniknews.com/20220319/رئيس-بنك-دويتشه-الألماني-يحذر-من-التخلي-عن-نورد-ستريم-1060092066.html
رئيس بنك "دويتشه" الألماني يحذر من التخلي عن "نورد ستريم"
رئيس بنك "دويتشه" الألماني يحذر من التخلي عن "نورد ستريم"
حذر رئيس بنك "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زوينغ، من إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" ودعا إلى عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا حتى الآن. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T11:36+0000
2022-03-19T11:36+0000
2022-03-19T11:36+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وقال زوينغ، أنه في البداية يجب أن نسمح للعقوبات المعلنة أن تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه العقوبات أيضا لها تأثير سلبي علينا، ويجب أن نتحملها.وأعلن رئيس "دويتشه بنك" عن ضرورة "السماح للعقوبات المعلنة بالدخول حيز التنفيذ" ضد روسيا. وقال زوينغ إن تأثير هذه العقوبات سيكون مدمرًا للغاية ليس فقط للاقتصاد الروسي، ولكن سيكون له أيضًا "تأثير سلبي علينا". وأضاف أن الحاجة إلى عقوبات جديدة أكثر صرامة "علينا أن نعيد تقييمها باستمرار".هذا وصرح ديمتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الزيادة السريعة في أسعار الغاز في السوق الأوروبية كانت نتيجة للتخلي عن نورد ستريم 2 ، فإن موسكو تأسف لذلك وقع المشروع ضحية ربط السياسة بالاقتصاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد
رئيس بنك "دويتشه" الألماني يحذر من التخلي عن "نورد ستريم"
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حذر رئيس بنك "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زوينغ، من إيقاف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" ودعا إلى عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا حتى الآن.
وقال زوينغ، أنه في البداية يجب أن نسمح للعقوبات المعلنة أن تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن هذه العقوبات أيضا لها تأثير سلبي
علينا، ويجب أن نتحملها.
وأضاف زوينغ في مقابلة مع WELT، قائلا: "إذا قمنا بإيقاف تشغيل نورد ستريم 1، فلن يكون هذا وقفا لإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا فحسب، ولكنه سيؤدي قريبا إلى مشاكل خطيرة في إمدادات الطاقة وزيادة كبيرة في الأسعار في بلدنا".
وأعلن رئيس "دويتشه بنك" عن ضرورة "السماح للعقوبات المعلنة بالدخول حيز التنفيذ" ضد روسيا. وقال زوينغ إن تأثير هذه العقوبات سيكون مدمرًا للغاية ليس فقط للاقتصاد الروسي، ولكن سيكون له أيضًا "تأثير سلبي علينا". وأضاف أن الحاجة إلى عقوبات جديدة أكثر صرامة "علينا أن نعيد تقييمها باستمرار".
هذا وصرح ديمتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الزيادة السريعة في أسعار الغاز في السوق الأوروبية كانت نتيجة للتخلي عن نورد ستريم 2 ، فإن موسكو تأسف لذلك وقع المشروع ضحية ربط السياسة بالاقتصاد.