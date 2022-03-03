https://arabic.sputniknews.com/20220303/الشركة-الألمانية-التابعة-لـالتيار-الشمال-2-تتعرض-للتصفية-1059418025.html
الشركة الألمانية التابعة لـ"التيار الشمال 2" تتعرض للتصفية
الشركة الألمانية التابعة لـ"التيار الشمال 2" تتعرض للتصفية
صرحت شركة "غاز فور يوروب جي إم بي إتش"، وهي الشركة الألمانية التابعة لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي" الروسية، أنه "بسبب الأحداث الجارية، من المحتمل تصفيتها". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:45+0000
2022-03-03T16:45+0000
2022-03-03T16:45+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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ونشر الموقع الإلكتروني للشركة بيانا جاء فيه: "بسبب الأحداث الجارية، بما في ذلك الوضع مع مساهمنا نورد ستريم 2 إيه جي، من المرجح تصفية شركة غاز فور يوروب جي إم بي إتش".وتأسست الشركة في كانون الثاني/ يناير 2022، للخضوع لإجراءات التصديق لخط أنابيب الغاز "التيار الشمال 2" في ألمانيا، وهو أمر ضروري لبدء إمدادات الغاز.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، 2 مارس/ آذار إن قرار ألمانيا بوقف عملية التصديق على "نورد ستريم 2" سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات بين موسكو وبرلين.وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "في هذا الصدد، نود أن نعلن أن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الضبابية في السنوات الأخيرة دون خطأ من جانبنا".وأكدت زاخاروفا أن موقف روسيا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا لم يتغير بعد قرار برلين بوقف التصديق على "نورد ستريم 2" أو "التيار الشمالي 2"، قائلة: "في ظل هذه الخلفية، لم يتغير موقفنا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا ومع أوروبا ككل. لقد أكدت روسيا باستمرار أن مشروع التيار الشمالي 2 هو مشروع اقتصادي وتجاري بحت، تم تنفيذه وفقًا للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتشريعات الدول الساحلية ذات الصلة. سيكون تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في الوقت المناسب في مصلحة كل من روسيا وأوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/البنتاغون-واشنطن-لا-يمكنها-تأكيد-أنباء-استخدام-روسيا-قنابل-حرارية-في-أوكرانيا-من-عدمه-1059417534.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
الشركة الألمانية التابعة لـ"التيار الشمال 2" تتعرض للتصفية
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صرحت شركة "غاز فور يوروب جي إم بي إتش"، وهي الشركة الألمانية التابعة لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي" الروسية، أنه "بسبب الأحداث الجارية، من المحتمل تصفيتها".
ونشر الموقع الإلكتروني للشركة بيانا جاء فيه: "بسبب الأحداث الجارية، بما في ذلك الوضع مع مساهمنا نورد ستريم 2 إيه جي، من المرجح تصفية شركة غاز فور يوروب جي إم بي إتش".
وتأسست الشركة في كانون الثاني/ يناير 2022، للخضوع لإجراءات التصديق لخط أنابيب الغاز "التيار الشمال 2" في ألمانيا، وهو أمر ضروري لبدء إمدادات الغاز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، 2 مارس/ آذار إن قرار ألمانيا بوقف عملية التصديق على "نورد ستريم 2" سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات بين موسكو وبرلين.
وقالت زاخاروفا
في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "في هذا الصدد، نود أن نعلن أن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الضبابية في السنوات الأخيرة دون خطأ من جانبنا".
وأكدت زاخاروفا أن موقف روسيا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا لم يتغير بعد قرار برلين بوقف التصديق على "نورد ستريم 2" أو "التيار الشمالي 2"، قائلة: "في ظل هذه الخلفية، لم يتغير موقفنا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا ومع أوروبا ككل. لقد أكدت روسيا باستمرار أن مشروع التيار الشمالي 2 هو مشروع اقتصادي وتجاري بحت، تم تنفيذه وفقًا للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتشريعات الدول الساحلية ذات الصلة. سيكون تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في الوقت المناسب في مصلحة كل من روسيا وأوروبا".