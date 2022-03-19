https://arabic.sputniknews.com/20220319/زيادات-جديدة-في-أسعار-الوقود-بالسودان-وخبراء-يؤكدون-ارتباطها-بالأزمة-الأوكرانية-1060097012.html
زيادات جديدة في أسعار الوقود بالسودان وخبراء يؤكدون ارتباطها بالأزمة الأوكرانية
زيادات جديدة في أسعار الوقود بالسودان وخبراء يؤكدون ارتباطها بالأزمة الأوكرانية
كشفت مصادر في شركات توزيع مشتقات النفط بالعاصمة السودانية الخرطوم عن زيادات جديدة في أسعار المحروقات، فيما أشار خبراء إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار مرتبط... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:09+0000
2022-03-19T13:09+0000
2022-03-19T13:09+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقالت مصادر مطلعة في شركات توزيع الوقود بالخرطوم، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "لتر البنزين وصل إلى 672 جنيها سودانيا بدلا عن 572، مما يعني بلوغ سعر غالون البنزين [4.5 لتر تقريبا بالمقياس البريطاني]، 3024 أي 4.97 دولار حسب سعر الصرف في بنك الخرطوم".وأضافت المصادر أن "سعر لتر الغازولين بلغ 642 جنيها بعد 505 جنيهات مما يعني بلوغ سعر غالون الغازولين 2889 جنيها سوداني أي ما يعادل 4.74 دولار حسب سعر بنك الخرطوم".وقال خبراء سودانيون لوكالة "سبوتنيك"، إن "العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على روسيا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها قواتها المسلحة في أوكرانيا، ستؤثر على أسعار النفط العالمي بما في ذلك السودان الذي يعاني مشكلات اقتصادية في الأساس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط؛ كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-دقلو-يفتتح-أكاديمية-السودان-البحرية-1060067457.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
زيادات جديدة في أسعار الوقود بالسودان وخبراء يؤكدون ارتباطها بالأزمة الأوكرانية
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كشفت مصادر في شركات توزيع مشتقات النفط بالعاصمة السودانية الخرطوم عن زيادات جديدة في أسعار المحروقات، فيما أشار خبراء إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار مرتبط بالأزمة الأوكرانية.
وقالت مصادر مطلعة في شركات توزيع الوقود بالخرطوم، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "لتر البنزين وصل إلى 672 جنيها سودانيا بدلا عن 572، مما يعني بلوغ سعر غالون البنزين [4.5 لتر تقريبا بالمقياس البريطاني]، 3024 أي 4.97 دولار حسب سعر الصرف في بنك الخرطوم".
وأضافت المصادر أن "سعر لتر الغازولين بلغ 642 جنيها بعد 505 جنيهات مما يعني بلوغ سعر غالون الغازولين 2889 جنيها سوداني أي ما يعادل 4.74 دولار حسب سعر بنك الخرطوم".
وقال خبراء سودانيون لوكالة "سبوتنيك"، إن "العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على روسيا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها قواتها المسلحة في أوكرانيا، ستؤثر على أسعار النفط العالمي بما في ذلك السودان الذي يعاني مشكلات اقتصادية في الأساس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط؛ كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.