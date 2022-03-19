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https://arabic.sputniknews.com/20220319/زيلينسكي-يخاطب-أعضاء-الكنيست-الإسرائيلي-غدا-حول-أوكرانيا-عبر-الفيديو-1060089614.html
﻿زيلينسكي يخاطب أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا حول أوكرانيا عبر الفيديو
﻿زيلينسكي يخاطب أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا حول أوكرانيا عبر الفيديو
يخاطب فلاديمير زيلينسكي، أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا الأحد، عبر تطبيق "زووم"، في محادثة قد تشهد مشاركة عشرات من أعضاء الكنيست. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:37+0000
2022-03-19T10:37+0000
العالم
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم السبت، فإن زيلينسكي يسعى، من خلال هذه الكلمة إلى "حشد الدعم الإسرائيلي والدولي، واستعراض رواية كييف وموقفها من العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا والتي تتواصل منذ 24 شباط/فبراير الماضي"، لافتا إلى أن "الجانب الأوكراني كان قد ضغط لإجراء خطاب عبر شاشة ضخمة أمام الهيئة العامة للكنيست".وتلقى أعضاء الكنيست رسالة تفيد بأن خطاب زيلينسكي سيذاع غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً، علما بأن أعضاء الكنيست خرجوا إلى عطلة الربيع التي تستمر عدة أسابيع.وسيجرى بث للكلمة في ميدان رابين وسط تل أبيب بناء على طلب تقدم به السفير الأوكراني يفغيني كورنيشوك إلى رئيس بلدية تل أبيب، ومن المتوقع أن يستمع إلى كلمة زيلينسكي عبر الفيديو كلٌ من رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.وقال مكتب زعيم المعارضة في إسرائيل إن بنيامين نتنياهو سينضم أيضاً إلى الكلمة". وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط؛ كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/السفير-الأوكراني-في-تل-أبيب-يتقدم-بطلب-جديد-للحكومة-الإسرائيلية-بشأن-خطاب-زيلينسكي-1060059624.html
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العالم, إسرائيل

﻿زيلينسكي يخاطب أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا حول أوكرانيا عبر الفيديو

10:37 GMT 19.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يخاطب فلاديمير زيلينسكي، أعضاء الكنيست الإسرائيلي غدا الأحد، عبر تطبيق "زووم"، في محادثة قد تشهد مشاركة عشرات من أعضاء الكنيست.
القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم السبت، فإن زيلينسكي يسعى، من خلال هذه الكلمة إلى "حشد الدعم الإسرائيلي والدولي، واستعراض رواية كييف وموقفها من العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا والتي تتواصل منذ 24 شباط/فبراير الماضي"، لافتا إلى أن "الجانب الأوكراني كان قد ضغط لإجراء خطاب عبر شاشة ضخمة أمام الهيئة العامة للكنيست".

وتلقى أعضاء الكنيست رسالة تفيد بأن خطاب زيلينسكي سيذاع غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً، علما بأن أعضاء الكنيست خرجوا إلى عطلة الربيع التي تستمر عدة أسابيع.

وسيجرى بث للكلمة في ميدان رابين وسط تل أبيب بناء على طلب تقدم به السفير الأوكراني يفغيني كورنيشوك إلى رئيس بلدية تل أبيب، ومن المتوقع أن يستمع إلى كلمة زيلينسكي عبر الفيديو كلٌ من رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

وقال مكتب زعيم المعارضة في إسرائيل إن بنيامين نتنياهو سينضم أيضاً إلى الكلمة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
السفير الأوكراني في تل أبيب يتقدم بطلب جديد للحكومة الإسرائيلية بشأن خطاب زيلينسكي
أمس, 12:22 GMT


وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط؛ كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:42 GMT
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