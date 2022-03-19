https://arabic.sputniknews.com/20220319/فعاليات-في-الضاحية-الجنوبية-للبنان-دعما-لروسيا-1060104693.html
فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا
فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا
نظم سكان المناطق الجنوبية في لبنان مع أفراد الجالية الروسية، سلسلة من الفعالية لدعم روسيا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:49+0000
2022-03-19T15:49+0000
2022-03-19T16:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
لبنان
وقفة احتجاجية
عمليات عسكرية
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه في مدينة النبطية وبمبادرة من جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية، خرج المواطنون إلى الشوارع حاملين صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب عليها "من أجل الحقيقة".في الوقت نفسه، نظم أعضاء جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية تجمعا اجتماعيا سياسيا، تخللته خطب ألقتها شخصيات عامة معروفة وممثلون عن الجمعية.وأعرب المتحدثون عن تضامنهم مع الموقف الروسي، قائلين إن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية اللبنانية، التي أدانت العملية الخاصة في أوكرانيا، لا يتوافق مع رأي وموقف غالبية اللبنانيين.وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية في 24 فبراير/ شباط بيانا أدانت فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفتها بـ "الغزو"، ودعت موسكو إلى وقف الأعمال "العدائية" على الفور.هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
لبنان
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ff946dd0b46f227b86bee3a2285be626.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, لبنان, وقفة احتجاجية, عمليات عسكرية
فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا
15:49 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
نظم سكان المناطق الجنوبية في لبنان مع أفراد الجالية الروسية، سلسلة من الفعالية لدعم روسيا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه في مدينة النبطية وبمبادرة من جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية، خرج المواطنون إلى الشوارع حاملين صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب عليها "من أجل الحقيقة".
في الوقت نفسه، نظم أعضاء جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية تجمعا اجتماعيا سياسيا، تخللته خطب ألقتها شخصيات عامة معروفة وممثلون عن الجمعية.
وأعرب المتحدثون عن تضامنهم مع الموقف الروسي، قائلين إن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية اللبنانية، التي أدانت العملية الخاصة في أوكرانيا، لا يتوافق مع رأي وموقف غالبية اللبنانيين.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية في 24 فبراير/ شباط بيانا أدانت فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفتها بـ "الغزو"، ودعت موسكو إلى وقف الأعمال "العدائية" على الفور.
هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.