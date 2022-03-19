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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/فعاليات-في-الضاحية-الجنوبية-للبنان-دعما-لروسيا-1060104693.html
فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا
فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا
نظم سكان المناطق الجنوبية في لبنان مع أفراد الجالية الروسية، سلسلة من الفعالية لدعم روسيا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:49+0000
2022-03-19T16:04+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
لبنان
وقفة احتجاجية
عمليات عسكرية
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه في مدينة النبطية وبمبادرة من جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية، خرج المواطنون إلى الشوارع حاملين صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب عليها "من أجل الحقيقة".في الوقت نفسه، نظم أعضاء جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية تجمعا اجتماعيا سياسيا، تخللته خطب ألقتها شخصيات عامة معروفة وممثلون عن الجمعية.وأعرب المتحدثون عن تضامنهم مع الموقف الروسي، قائلين إن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية اللبنانية، التي أدانت العملية الخاصة في أوكرانيا، لا يتوافق مع رأي وموقف غالبية اللبنانيين.وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية في 24 فبراير/ شباط بيانا أدانت فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفتها بـ "الغزو"، ودعت موسكو إلى وقف الأعمال "العدائية" على الفور.هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
لبنان
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, لبنان, وقفة احتجاجية, عمليات عسكرية

فعاليات في الضاحية الجنوبية للبنان دعما لروسيا

15:49 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 16:04 GMT 19.03.2022)
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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نظم سكان المناطق الجنوبية في لبنان مع أفراد الجالية الروسية، سلسلة من الفعالية لدعم روسيا والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه في مدينة النبطية وبمبادرة من جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية، خرج المواطنون إلى الشوارع حاملين صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كتب عليها "من أجل الحقيقة".
في الوقت نفسه، نظم أعضاء جمعية دوائر الأعمال الروسية اللبنانية تجمعا اجتماعيا سياسيا، تخللته خطب ألقتها شخصيات عامة معروفة وممثلون عن الجمعية.
وأعرب المتحدثون عن تضامنهم مع الموقف الروسي، قائلين إن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية اللبنانية، التي أدانت العملية الخاصة في أوكرانيا، لا يتوافق مع رأي وموقف غالبية اللبنانيين.
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية في 24 فبراير/ شباط بيانا أدانت فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفتها بـ "الغزو"، ودعت موسكو إلى وقف الأعمال "العدائية" على الفور.
هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
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