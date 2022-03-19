https://arabic.sputniknews.com/20220319/لجنة-التحقيق-الروسية-سيتم-تحديد-كل-من-يشارك-في-ارتكاب-جرائم-في-دونباس-وإحالتهم-إلى-المسؤولية-1060094010.html
لجنة التحقيق الروسية: سيتم تحديد كل من يشارك في ارتكاب جرائم في دونباس وإحالتهم إلى المسؤولية
لجنة التحقيق الروسية: سيتم تحديد كل من يشارك في ارتكاب جرائم في دونباس وإحالتهم إلى المسؤولية
أعلنت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في ارتكاب جرائم على أراضي دونباس ومحاكمتهم. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T12:03+0000
2022-03-19T12:03+0000
2022-03-19T12:03+0000
روسيا
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ونشرت اللجنة بيانا على صفحتها على "تلغرام" جاء فيه: "سيتم تحديد جميع المتورطين في ارتكاب جرائم على أراضي دونباس ومحاسبتهم. وتعتزم لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، تحديد ظروف جميع الجرائم المرتكبة والتحقيق الشامل، ولدى لجنة التحقيق الروسية بالفعل الأدلة اللازمة على ارتكابها. كما وسيتم تحديد العقوبات من جانب المجتمع الدولي، وسيتم تحديد جميع المتورطين في الجرائم الوحشية ضد المدنيين في دونباس، وسيتم معاقبتهم".ويضاف إلى ذلك أنه في ظل ظروف عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، يواصل المحققون الروس تسجيل حقائق جديدة عن الجرائم المرتكبة ليس فقط ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا ضد العسكريين الذين يؤدون واجباتهم. يذكر أنه يجري التحقيق في وقائع قصف المناطق السكنية وسكانها وتدمير المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال وعرقلة حركة الناس على طول الممرات الإنسانية التي فتحها الجانب الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لجنة التحقيق الروسية: سيتم تحديد كل من يشارك في ارتكاب جرائم في دونباس وإحالتهم إلى المسؤولية
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أعلنت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، أنه سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في ارتكاب جرائم على أراضي دونباس ومحاكمتهم.
ونشرت اللجنة بيانا على صفحتها على "تلغرام" جاء فيه: "سيتم تحديد جميع المتورطين في ارتكاب جرائم على أراضي دونباس ومحاسبتهم. وتعتزم لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، تحديد ظروف جميع الجرائم المرتكبة والتحقيق الشامل، ولدى لجنة التحقيق الروسية بالفعل الأدلة اللازمة على ارتكابها. كما وسيتم تحديد العقوبات من جانب المجتمع الدولي، وسيتم تحديد جميع المتورطين في الجرائم الوحشية ضد المدنيين في دونباس، وسيتم معاقبتهم".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ألكسندر باستريكين أصدر تعليماته بالإسراع في العمل على تحديد وجمع الأدلة بشأن وقائع الجرائم التي ارتكبها الجيش الأوكراني والقوميون في دونباس، والتي قُتل فيها مدنيون وجرحى، وتعرض فيها جنود أسرى لسوء المعاملة.
ويضاف إلى ذلك أنه في ظل ظروف عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، يواصل المحققون الروس تسجيل حقائق جديدة عن الجرائم المرتكبة ليس فقط ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا ضد العسكريين الذين يؤدون واجباتهم. يذكر أنه يجري التحقيق في وقائع قصف المناطق السكنية وسكانها وتدمير المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال وعرقلة حركة الناس على طول الممرات الإنسانية التي فتحها الجانب الروسي.