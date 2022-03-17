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موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/موسكو-تطالب-كييف-وواشنطن-بتقديم-بيانات-عن-النشاط-البيولوجي-العسكري-1060011075.html
موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
طالبت روسيا، اليوم الخميس، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:52+0000
2022-03-17T08:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأشارت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو قد تستخدم المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لإجراء مشاورات على خلفية المختبرات الامريكية في أوكرانيا.
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روسيا

موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري

08:52 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 17.03.2022)
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طالبت روسيا، اليوم الخميس، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو قد تستخدم المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لإجراء مشاورات على خلفية المختبرات الامريكية في أوكرانيا.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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