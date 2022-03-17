https://arabic.sputniknews.com/20220317/موسكو-تطالب-كييف-وواشنطن-بتقديم-بيانات-عن-النشاط-البيولوجي-العسكري-1060011075.html
موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
طالبت روسيا، اليوم الخميس، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:52+0000
2022-03-17T08:52+0000
2022-03-17T08:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأشارت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو قد تستخدم المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لإجراء مشاورات على خلفية المختبرات الامريكية في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
08:52 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
طالبت روسيا، اليوم الخميس، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري في المختبرات في أوكرانيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو قد تستخدم المادة 5 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لإجراء مشاورات على خلفية المختبرات الامريكية في أوكرانيا.