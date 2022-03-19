https://arabic.sputniknews.com/20220319/ماكرون-يناقش-هاتفيا-مع-زيلنسكي-آفاق-الخروج-من-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1060116789.html
ماكرون يناقش هاتفيا مع زيلنسكي آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية
ماكرون يناقش هاتفيا مع زيلنسكي آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية
ناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع فلاديمير زيلنسكي، آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا واستعدادها لبذل المزيد من الجهد... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:28+0000
2022-03-19T21:28+0000
2022-03-19T21:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_71dc59c46f08c74013a190fb8fd21df1.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، عن بيان لقصر الإليزيه، أن ماكرون تحدث مع زيلنسكي، عبر الهاتف مرة أخرى، مساء السبت، بعد يومين من إجرائهما محادثة مماثلة، موضحا أن ماكرون ناقش الآفاق المحتملة للخروج من الأزمة.كما أكد ماكرون دعم فرنسا لأوكرانيا، واستعدادها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين.هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_208:0:2831:1967_1920x0_80_0_0_e7bea663cd575da8f8fc4e9cab7c547d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
ماكرون يناقش هاتفيا مع زيلنسكي آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية
تابعنا عبر
ناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع فلاديمير زيلنسكي، آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا واستعدادها لبذل المزيد من الجهد مع الشركاء الأوروبيين.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، عن بيان لقصر الإليزيه، أن ماكرون تحدث مع زيلنسكي، عبر الهاتف مرة أخرى، مساء السبت، بعد يومين من إجرائهما محادثة مماثلة، موضحا أن ماكرون ناقش الآفاق المحتملة للخروج من الأزمة.
كما أكد ماكرون دعم فرنسا لأوكرانيا، واستعدادها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين.
هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.