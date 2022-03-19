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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/ماكرون-يناقش-هاتفيا-مع-زيلنسكي-آفاق-الخروج-من-الأزمة-الروسية-الأوكرانية-1060116789.html
ماكرون يناقش هاتفيا مع زيلنسكي آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية
ماكرون يناقش هاتفيا مع زيلنسكي آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية
ناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع فلاديمير زيلنسكي، آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا واستعدادها لبذل المزيد من الجهد... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:28+0000
2022-03-19T21:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، عن بيان لقصر الإليزيه، أن ماكرون تحدث مع زيلنسكي، عبر الهاتف مرة أخرى، مساء السبت، بعد يومين من إجرائهما محادثة مماثلة، موضحا أن ماكرون ناقش الآفاق المحتملة للخروج من الأزمة.كما أكد ماكرون دعم فرنسا لأوكرانيا، واستعدادها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين.هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

ماكرون يناقش هاتفيا مع زيلنسكي آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية

21:28 GMT 19.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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ناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع فلاديمير زيلنسكي، آفاق الخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا واستعدادها لبذل المزيد من الجهد مع الشركاء الأوروبيين.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية، عن بيان لقصر الإليزيه، أن ماكرون تحدث مع زيلنسكي، عبر الهاتف مرة أخرى، مساء السبت، بعد يومين من إجرائهما محادثة مماثلة، موضحا أن ماكرون ناقش الآفاق المحتملة للخروج من الأزمة.
كما أكد ماكرون دعم فرنسا لأوكرانيا، واستعدادها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين.
هذا ووتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:56 GMT
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