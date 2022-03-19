https://arabic.sputniknews.com/20220319/ما-دلالة-الموقف-الصيني-من-أزمة-أوكرانيا-1060100950.html
ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا
ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا
في أول رد فعل للصين على التصريحات الأمريكية، بشأن اتخاذ إجراءات ضد بكين إذا قدمت الدعم لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:28+0000
2022-03-19T14:28+0000
2022-03-19T14:28+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1060100778_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8397c51a02d48f2dafc610eb90efa43f.png
ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا
ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا
وأكد المتحدث أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة، وإن واشنطن تحاول الضغط على الصين، معتبرا ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن بلاده ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.وأشار الخبير إلى أن "واشنطن تحاول الضغط على الصين مباشرة وعن طريق حلفائها، على اعتبار أنها حليف استراتيجي لروسيا، وبالتالي يمكن أن يسهم كسر هذا التحالف في عزلة روسيا".وأكد أن واشنطن لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات لديها للضغط على الصين، لافتا إلى أن بكين لن تقبل بهذه المعادلة الأمريكية.وشددت على أن "لدى الصين وروسيا أوراق رابحة من بينها النفوذ الصيني الروسي المشترك في بحر اليابان".وأكد الخبير أنه "الصين هي المستفيد الأكبر مما يحدث الآن، لكن ذلك لن يستمر طويلا، ولا مصلحة لبكين في أن تبقى مواقفها عند هذه الحدود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1060100778_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_0094b6b6c7f54684fafef64c103bda73.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا
تابعنا عبر
في أول رد فعل للصين على التصريحات الأمريكية، بشأن اتخاذ إجراءات ضد بكين إذا قدمت الدعم لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بلاده "أصدرت دائما أحكاما مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة".
وأكد المتحدث أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة، وإن واشنطن تحاول الضغط على الصين، معتبرا ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.
كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن بلاده ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا
.
وفي حديثة لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الأسيوية، وائل عواد، إن "الصين اتخذت موقفا حياديا، ومواليا للموقف الروسي، بسبب المخاوف الأمنية التي تراود موسكو بسبب الإجراءات الأمريكية والغربية في أوكرانيا، وهذا الموقف استمر حتى بداية الحرب، لكن الصين تريد الآن بالتأكيد إنهاء هذه الحرب بأقصى سرعة، والعودة لطاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي".
وأشار الخبير إلى أن "واشنطن تحاول الضغط على الصين مباشرة وعن طريق حلفائها، على اعتبار أنها حليف استراتيجي لروسيا
، وبالتالي يمكن أن يسهم كسر هذا التحالف في عزلة روسيا".
وأكد أن واشنطن لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات لديها للضغط على الصين، لافتا إلى أن بكين لن تقبل بهذه المعادلة الأمريكية.
من جهتها، أكدت الباحثة في الشؤون الصينية، نادية حلمي، أن "الحسابات الصينية في هذه الأزمة مختلفة عن الغرب في ظل التحالف بين بكين وموسكو، لافتة إلى أن الصين أكدت في أكثر من مناسبة على مبدأ الحياد ورفض العقوبات، وهي ترى أن إضعاف روسيا كحليف وثيق سيحجم التحركات الصينية تجاه الجانب التايواني في المستقبل".
وشددت على أن "لدى الصين وروسيا أوراق رابحة من بينها النفوذ الصيني الروسي المشترك في بحر اليابان".
إلى ذلك، أشار على الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، إلى أن "الموقف الصيني شديد الدبلوماسية حتى الآن وفي حدوده الدنيا، وعلى بكين في هذه اللحظة التاريخية أن تزيد الضغط على واشنطن، وترد على التحذير بتحذير مماثل".
وأكد الخبير أنه "الصين هي المستفيد الأكبر مما يحدث الآن، لكن ذلك لن يستمر طويلا، ولا مصلحة لبكين في أن تبقى مواقفها عند هذه الحدود".