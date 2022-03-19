https://arabic.sputniknews.com/20220319/ما-دلالة-الموقف-الصيني-من-أزمة-أوكرانيا-1060100950.html

ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا

ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا

في أول رد فعل للصين على التصريحات الأمريكية، بشأن اتخاذ إجراءات ضد بكين إذا قدمت الدعم لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T14:28+0000

2022-03-19T14:28+0000

2022-03-19T14:28+0000

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ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا ما دلالة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا

وأكد المتحدث أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة، وإن واشنطن تحاول الضغط على الصين، معتبرا ذلك سلوكا غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة.كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبلغ القيادة الصينية أن بلاده ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.وأشار الخبير إلى أن "واشنطن تحاول الضغط على الصين مباشرة وعن طريق حلفائها، على اعتبار أنها حليف استراتيجي لروسيا، وبالتالي يمكن أن يسهم كسر هذا التحالف في عزلة روسيا".وأكد أن واشنطن لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات لديها للضغط على الصين، لافتا إلى أن بكين لن تقبل بهذه المعادلة الأمريكية.وشددت على أن "لدى الصين وروسيا أوراق رابحة من بينها النفوذ الصيني الروسي المشترك في بحر اليابان".وأكد الخبير أنه "الصين هي المستفيد الأكبر مما يحدث الآن، لكن ذلك لن يستمر طويلا، ولا مصلحة لبكين في أن تبقى مواقفها عند هذه الحدود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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