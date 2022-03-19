https://arabic.sputniknews.com/20220319/متاجر-الزي-العسكري-اللبنانية-تعرض-نياشين-تحمل-حرف-z-للبيع-بسبب-الطلب-المتزايد-1060093445.html

متاجر الزي العسكري اللبنانية تعرض نياشين تحمل حرف Z للبيع بسبب "الطلب المتزايد"

متاجر الزي العسكري اللبنانية تعرض نياشين تحمل حرف Z للبيع بسبب "الطلب المتزايد"

اكتنف الغموض حرف Z الذي تستخدمه القوات الروسية المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، واختلف العديد من المحللين على معانية، ولكن أجمع المتابعون أنه... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T12:06+0000

2022-03-19T12:06+0000

2022-03-19T12:06+0000

روسيا

لبنان

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ولاحظ مراسل "سبوتنيك" في لبنان تواجد النياشين العسكرية المزينة بحرف Z على رفوف المتاجر، إضافة للرموز التي تحمل العلم الروسي. وأخبر أحد البائعين في متجر للبزات العسكرية في لبنان، "لمراسل سبوتنيك"، أن "النياشين كانت مطبوعة في الأصل على خلفية خضراء، ولكن بعد ازدياد الطلب من المشترين، قام صاحب المتجر العسكري بطباعة النياشين باللون الأسود، وبالألوان الثلاثة للعلم الروسي".وتحمل الآليات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس، علامات لم توضع من قبل على آليات الجيش الروسي.وتحمل هذه الآليات حرفين من الأحرف اللاتينية، V و Z، وظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات الجيش الروسي من قبل حتى يوم 2 مارس/آذار، عندما كشفت وزارة الدفاع الروسية مغزاهما على صفحتها على موقع إنستغرام.وبيّنت أن "حرف Z يعني تحقيق النصر، بينما يعني حرف V أن القوة تكمن في الحقيقة، وأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة لا بد من تحقيقها".وتجدر الإشارة إلى أن "القوات الروسية تحرص على المحافظة على سلامة المواطنين الآمنين في أوكرانيا، وتمكّن الجنود الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم من العودة إلى ديارهم وعدم المشاركة في أعمال العدوان التي لا تخدم إلا مصلحة حماة نظام الحكم الأوكراني الأجانب".

https://arabic.sputniknews.com/20220310/-طلاب-جامعة-حلب-ندعم-الجيش-الروسي-لدحر-النازيين-الجدد-وإعادة-التوازن-العالمي-1059729845.html

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