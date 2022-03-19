https://arabic.sputniknews.com/20220319/وقفة-في-غزة-لدعم-روسيا-والرئيس-بوتين-في-مواجهة-المخططات-الغربية-1060090713.html

وقفة في غزة لدعم روسيا والرئيس بوتين في مواجهة المخططات الغربية

وقفة في غزة لدعم روسيا والرئيس بوتين في مواجهة المخططات الغربية

احتشد عدد كبير من المواطنين الروس في قطاع غزة تضامنا مع وطنهم الأم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييدا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T11:10+0000

2022-03-19T11:10+0000

2022-03-19T11:10+0000

روسيا

أخبار فلسطين اليوم

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060064122_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_737c76bf4cc58252676898c8d84d2e72.jpg

غزة - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، بأن عددا من مواطني دولة روسيا تجمعوا أمام مبنى القنصلية الروسية في غزة، تأييدا ودعما للوطن الأم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مواجهة المخططات الغربية.وأضاف "رفع المشاركون الأعلام الروسية وصور الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك حرف Z الذي يرمز للعملية العسكرية في الروسية في أوكرانيا".وقالت المواطنة الروسية يلينا النجار، لوكالة سبوتنيك، "نحن نجتمع اليوم للإعلان عن تضامننا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونجدد دعمنا للقيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين".ومن جهته قال المواطن الفلسطيني-الروسي، إيهاب موسى، لوكالة سبوتنيك "نحن عشنا 4 حروب إسرائيلية على قطاع غزة، ونعلم مدى قسوة الحروب، ولكننا نعلم أن روسيا دخلت هذه الحرب مضطرة للدفاع عن مواطنيها وعن المواطنين في دونباس وكذلك لتحرير أوكرانيا من العصابات العسكرية النازية فيها".وحسب إحصائيات غير رسمية للقنصلية الروسية في قطاع غزة، يعيش ما يقارب الألف مواطن روسي في القطاع، وكذلك الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الروسية.وشارك في الوقفة، عدد من خريجي الجامعات الروسية.وقال الطالب في درجة الدكتوراه في مدينة كازان الروسية، والمتواجد حاليا في غزة، محمد أبو سعدة، "نحن كطلبة فلسطينيين درسنا وعشنا في روسيا، وعشنا الثقافة الروسية، نقف إلى جانب الشعب الروسي والقيادة الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية، حسبما أكد الرئيس فلاديمير بوتين إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، بدون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/استطلاع-معظم-المواطنين-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-ويقيمون-عمله-إيجابيا-1060061858.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار فلسطين اليوم, فلاديمير بوتين