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https://arabic.sputniknews.com/20220319/وقفة-في-غزة-لدعم-روسيا-والرئيس-بوتين-في-مواجهة-المخططات-الغربية-1060090713.html
وقفة في غزة لدعم روسيا والرئيس بوتين في مواجهة المخططات الغربية
وقفة في غزة لدعم روسيا والرئيس بوتين في مواجهة المخططات الغربية
احتشد عدد كبير من المواطنين الروس في قطاع غزة تضامنا مع وطنهم الأم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييدا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T11:10+0000
2022-03-19T11:10+0000
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
فلاديمير بوتين
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غزة - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، بأن عددا من مواطني دولة روسيا تجمعوا أمام مبنى القنصلية الروسية في غزة، تأييدا ودعما للوطن الأم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مواجهة المخططات الغربية.وأضاف "رفع المشاركون الأعلام الروسية وصور الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك حرف Z الذي يرمز للعملية العسكرية في الروسية في أوكرانيا".وقالت المواطنة الروسية يلينا النجار، لوكالة سبوتنيك، "نحن نجتمع اليوم للإعلان عن تضامننا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونجدد دعمنا للقيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين".ومن جهته قال المواطن الفلسطيني-الروسي، إيهاب موسى، لوكالة سبوتنيك "نحن عشنا 4 حروب إسرائيلية على قطاع غزة، ونعلم مدى قسوة الحروب، ولكننا نعلم أن روسيا دخلت هذه الحرب مضطرة للدفاع عن مواطنيها وعن المواطنين في دونباس وكذلك لتحرير أوكرانيا من العصابات العسكرية النازية فيها".وحسب إحصائيات غير رسمية للقنصلية الروسية في قطاع غزة، يعيش ما يقارب الألف مواطن روسي في القطاع، وكذلك الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الروسية.وشارك في الوقفة، عدد من خريجي الجامعات الروسية.وقال الطالب في درجة الدكتوراه في مدينة كازان الروسية، والمتواجد حاليا في غزة، محمد أبو سعدة، "نحن كطلبة فلسطينيين درسنا وعشنا في روسيا، وعشنا الثقافة الروسية، نقف إلى جانب الشعب الروسي والقيادة الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية، حسبما أكد الرئيس فلاديمير بوتين إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، بدون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/استطلاع-معظم-المواطنين-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-ويقيمون-عمله-إيجابيا-1060061858.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, فلاديمير بوتين

وقفة في غزة لدعم روسيا والرئيس بوتين في مواجهة المخططات الغربية

11:10 GMT 19.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورحفل "ربيع القرم" في ملعب لوجنيكي، موسكو، روسيا 18 مارس 2022
حفل ربيع القرم في ملعب لوجنيكي، موسكو، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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احتشد عدد كبير من المواطنين الروس في قطاع غزة تضامنا مع وطنهم الأم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييدا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
غزة - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، بأن عددا من مواطني دولة روسيا تجمعوا أمام مبنى القنصلية الروسية في غزة، تأييدا ودعما للوطن الأم روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مواجهة المخططات الغربية.
وأضاف "رفع المشاركون الأعلام الروسية وصور الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك حرف Z الذي يرمز للعملية العسكرية في الروسية في أوكرانيا".

وقالت المواطنة الروسية يلينا النجار، لوكالة سبوتنيك، "نحن نجتمع اليوم للإعلان عن تضامننا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونجدد دعمنا للقيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين".

ومن جهته قال المواطن الفلسطيني-الروسي، إيهاب موسى، لوكالة سبوتنيك "نحن عشنا 4 حروب إسرائيلية على قطاع غزة، ونعلم مدى قسوة الحروب، ولكننا نعلم أن روسيا دخلت هذه الحرب مضطرة للدفاع عن مواطنيها وعن المواطنين في دونباس وكذلك لتحرير أوكرانيا من العصابات العسكرية النازية فيها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
استطلاع: معظم المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين ويقيمون عمله إيجابيا
أمس, 12:57 GMT
وحسب إحصائيات غير رسمية للقنصلية الروسية في قطاع غزة، يعيش ما يقارب الألف مواطن روسي في القطاع، وكذلك الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الروسية.

وشارك في الوقفة، عدد من خريجي الجامعات الروسية.

وقال الطالب في درجة الدكتوراه في مدينة كازان الروسية، والمتواجد حاليا في غزة، محمد أبو سعدة، "نحن كطلبة فلسطينيين درسنا وعشنا في روسيا، وعشنا الثقافة الروسية، نقف إلى جانب الشعب الروسي والقيادة الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا".

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وتهدف العملية، حسبما أكد الرئيس فلاديمير بوتين إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، بدون المساس بالسكان المدنيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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