https://arabic.sputniknews.com/20220320/إصابة-4-بإطلاق-نار-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-1060145369.html
إصابة 4 بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية
إصابة 4 بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية
صرحت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وسط مدينة أوستن في ولاية تكساس، حيث تستضيف المدينة مهرجان South by Southwest السنوي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T18:02+0000
2022-03-20T18:02+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن شرطة مدينة أوستن مطالبتها للسكان بتجنب المنطقة التي شهدت إطلاق النار، محذرة عبر تويتر من أن المسلح ما زال طليقا، ثم أعلنت الشرطة فيما بعد أن المشتبه به أصبح في قبضتها.يشار إلى أن القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد دفعت إلى إقامة فاعليات المهرجان افتراضيا في العامين الماضيين.وكان عام 2019، قد شهد عدة حوادث إطلاق نار مع اقتراب مهرجان South by Southwestمن نهايته ، مما دفع قائد شرطة أوستن إلى التعهد بمزيد من تشديد إجراءات الأمن لمنطقة الترفيه في المدينة.ويمزج المهرجان بين المواهب الفنية وصيحات التكنولوجيا، وكان قد بادت إقامته في عام 1987 كعرض صغير للفرق الصاعدة، ثم تطور ليشمل العروض السينمائية وعروض كبار الفنانين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إصابة 4 بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية
18:02 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 18:07 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
صرحت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وسط مدينة أوستن في ولاية تكساس، حيث تستضيف المدينة مهرجان South by Southwest السنوي.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن شرطة مدينة أوستن مطالبتها للسكان بتجنب المنطقة التي شهدت إطلاق النار، محذرة عبر تويتر من أن المسلح ما زال طليقا، ثم أعلنت الشرطة فيما بعد أن المشتبه به أصبح في قبضتها.
وأوضحت الشرطة أن إصابات الضحايا ليست حرجة، وأن الأربعة نقلوا إلى المستشفى، وأن حادث إطلاق النار وقع في منطقة بها عدة حانات بالقرب من مكان إقامة بعض فعاليات المهرجان.
يشار إلى أن القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد دفعت إلى إقامة فاعليات المهرجان افتراضيا في العامين الماضيين.
وكان عام 2019، قد شهد عدة حوادث إطلاق نار
مع اقتراب مهرجان South by Southwestمن نهايته ، مما دفع قائد شرطة أوستن إلى التعهد بمزيد من تشديد إجراءات الأمن لمنطقة الترفيه في المدينة.
ويمزج المهرجان بين المواهب الفنية وصيحات التكنولوجيا، وكان قد بادت إقامته في عام 1987 كعرض صغير للفرق الصاعدة، ثم تطور ليشمل العروض السينمائية وعروض كبار الفنانين.