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إعلام: إسرائيل تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى في رمضان تخوفا من أي تصعيد
إعلام: إسرائيل تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى في رمضان تخوفا من أي تصعيد
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية ستسمح للفلسطينيين بأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تخوفا من أي تصعيد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:27+0000
2022-03-20T07:27+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن هناك حالة من القلق والتوتر تسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخوفا من التصعيد مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن تسهيلات جديدة للفلسطينيين.ومن بين تلك التسهيلات الجديدة التي ستسمح لها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إتاحة أداء الصلاة للفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، إضافة إلى الموافقة على زيارات عوائل أسرى حركة فتح من سكان قطاع غزة.ولم تقف التسهيلات الإسرائيلية عند هذا الحد، بل ستقوم أو تتخذ إجراءات أخرى تهدف إلى تسهيل حركة الفلسطينيين على المعابر، وذلك تعبيرا عن التخوف من أي تصعيد أمني.وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه التسهيلات سبق أن توقفت في العامين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.ويذكر أن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أمر بعدم فرض أي إغلاق على الأراضي الفلسطينية بسبب "عيد الفصح" اليهودي، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.وسبق أن حذر الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في الأسابيع الأخيرة من مثل هذا التصعيد، والذي يمكن أن يحدث على خلفية حلول عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان 2022) خلال شهر رمضان هذا العام.وتحذر أجهزة الأمن الإسرائيلية من انفجار الأوضاع في القدس التي يتوقع أن يصلها آلاف اليهود ويقومون باقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة الفصح، بالتزامن مع توافد عشرات الآلاف من المسلمين للصلاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يحذر-من-اشتعال-الأوضاع-الأمنية-في-القدس-خلال-رمضان-1059847426.html
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القدس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إعلام: إسرائيل تسمح بالصلاة في المسجد الأقصى في رمضان تخوفا من أي تصعيد

07:27 GMT 20.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADصلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى
صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية ستسمح للفلسطينيين بأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، تخوفا من أي تصعيد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن هناك حالة من القلق والتوتر تسود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخوفا من التصعيد مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن تسهيلات جديدة للفلسطينيين.
ومن بين تلك التسهيلات الجديدة التي ستسمح لها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إتاحة أداء الصلاة للفلسطينيين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل، إضافة إلى الموافقة على زيارات عوائل أسرى حركة فتح من سكان قطاع غزة.
ولم تقف التسهيلات الإسرائيلية عند هذا الحد، بل ستقوم أو تتخذ إجراءات أخرى تهدف إلى تسهيل حركة الفلسطينيين على المعابر، وذلك تعبيرا عن التخوف من أي تصعيد أمني.
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وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه التسهيلات سبق أن توقفت في العامين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أمر بعدم فرض أي إغلاق على الأراضي الفلسطينية بسبب "عيد الفصح" اليهودي، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات.
وسبق أن حذر الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في الأسابيع الأخيرة من مثل هذا التصعيد، والذي يمكن أن يحدث على خلفية حلول عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان 2022) خلال شهر رمضان هذا العام.
وتحذر أجهزة الأمن الإسرائيلية من انفجار الأوضاع في القدس التي يتوقع أن يصلها آلاف اليهود ويقومون باقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة الفصح، بالتزامن مع توافد عشرات الآلاف من المسلمين للصلاة.
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