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إعلام: الجزائر لم تتلق أي طلب لتشغيل خط الغاز المغاربي
إعلام: الجزائر لم تتلق أي طلب لتشغيل خط الغاز المغاربي
نقلت تقارير إعلامية عن مصادر رسمية أن الحكومة الجزائرية نفت تلقيها أي طلب خارجي لإعادة تشغيل خط الغاز المتجه إلى أسبانيا عبر المغرب. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:54+0000
2022-03-20T09:54+0000
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
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وحسب النهار الجزائرية، قالت مصادر رسمية إن الحكومة الجزائرية أكدت عدم تلقيها أي طلب من أي دولة سواء الولايات المتحدة أو غيرها، من أجل إعادة تشغيل خط غاز المغرب العربي الأوروبي.وشددت المصادر على أن الأنباء التي تم تداولها عن إعادة تشغيل هذا الخط لتعويض نقص الإمدادات الروسية إلى أوروبا هو "مجرد شائعات، وترويج لمصالح المخزن والمرابطين بها.وكانت الجزائر قد اتخذت قرارا بإنهاء اتفاقية مرور خط الغاز عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا.وأخيرا، تحدثت تقارير إعلامية عن اتفاق تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.وأوضحت أن "إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس سيسمح بتشغيل محطتيْ توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20211004/خبراء-الجزائر-اتخذت-كافة-الاحتياطات-لإغلاق-خط-الغاز-مع-المغرب-نهاية-الشهر-1050337915.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم

إعلام: الجزائر لم تتلق أي طلب لتشغيل خط الغاز المغاربي

09:54 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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نقلت تقارير إعلامية عن مصادر رسمية أن الحكومة الجزائرية نفت تلقيها أي طلب خارجي لإعادة تشغيل خط الغاز المتجه إلى أسبانيا عبر المغرب.
وحسب النهار الجزائرية، قالت مصادر رسمية إن الحكومة الجزائرية أكدت عدم تلقيها أي طلب من أي دولة سواء الولايات المتحدة أو غيرها، من أجل إعادة تشغيل خط غاز المغرب العربي الأوروبي.
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وشددت المصادر على أن الأنباء التي تم تداولها عن إعادة تشغيل هذا الخط لتعويض نقص الإمدادات الروسية إلى أوروبا هو "مجرد شائعات، وترويج لمصالح المخزن والمرابطين بها.

وعزت المصادر تلك "الإشاعات" إلى المغرب، مؤكدة أن هدفها "الضغط على الجزائر لمراجعة مواقفها بعد أن تكبد المخزن خسائر كبيرة خلَّفت ظروف إجتماعية قاسية يعيشها الشعب المغربي بسبب ارتفاع أسعار الغاز والقمح".

وكانت الجزائر قد اتخذت قرارا بإنهاء اتفاقية مرور خط الغاز عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا.
وأخيرا، تحدثت تقارير إعلامية عن اتفاق تم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية على تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصادر إسبانية، أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.

وأوضحت أن "إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس سيسمح بتشغيل محطتيْ توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا".
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