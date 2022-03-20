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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/إعلام-الولايات-المتحدة-عرضت-على-تركيا-إرسال-منظومة-إس-400-الى-أوكرانيا-1060118967.html
إعلام: الولايات المتحدة عرضت على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة عرضت على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا
أشارت وسائل إعلام إلى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعرض لتركيا من أجل نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T04:30+0000
2022-03-20T04:30+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وبحسب ما نقلت "رويترز" عن أشخاص مطلعين، فإن المسؤولين الأمريكيين أشارو إلى الفكرة خلال الشهر الماضي في اتصالات مع نظرائهم الأتراك، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي.وعكر شراء "S-400" من قبل تركيا العلاقات مع الولايات المتحدة، وترفض إيقاف تشغيل الأنظمة الروسية، على الرغم من الضغوط السياسية والعقوبات والاستبعاد من برنامج إنتاج الجيل الخامس من F-35. مقاتلين.وأعلنت سلوفاكيا، مؤخرا عن استعدادها لنقل أنظمة "S-300" إلى دولة مجاورة، إذا زودتها الولايات المتحدة ببديل مناسب، ويمكن أن تصبح موردا لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. كما وتوجد أنظمة مماثلة في الخدمة أيضا مع اليونان.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

إعلام: الولايات المتحدة عرضت على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا

04:30 GMT 20.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوربدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"،10 فبراير 2022
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أشارت وسائل إعلام إلى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعرض لتركيا من أجل نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية.
وبحسب ما نقلت "رويترز" عن أشخاص مطلعين، فإن المسؤولين الأمريكيين أشارو إلى الفكرة خلال الشهر الماضي في اتصالات مع نظرائهم الأتراك، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي.
هذا وتبحث السلطات الأمريكية الآن في جميع أنحاء العالم عن أنظمة صواريخ روسية أو سوفيتية الصنع مضادة للطائرات يمكن أن تستخدمها أوكرانيا لمواجهة الطائرات والصواريخ الروسية.
وعكر شراء "S-400" من قبل تركيا العلاقات مع الولايات المتحدة، وترفض إيقاف تشغيل الأنظمة الروسية، على الرغم من الضغوط السياسية والعقوبات والاستبعاد من برنامج إنتاج الجيل الخامس من F-35. مقاتلين.
وأعلنت سلوفاكيا، مؤخرا عن استعدادها لنقل أنظمة "S-300" إلى دولة مجاورة، إذا زودتها الولايات المتحدة ببديل مناسب، ويمكن أن تصبح موردا لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. كما وتوجد أنظمة مماثلة في الخدمة أيضا مع اليونان.
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