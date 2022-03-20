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إيران تدعو للاستفادة من قدرات الدول الإسلامية في مكافحة الـ"إسلاموفوبيا"
إيران تدعو للاستفادة من قدرات الدول الإسلامية في مكافحة الـ"إسلاموفوبيا"
دعا السفير الإيراني لدى باكستان محمد علي حسیني إلى ضرورة الاستفادة من قدرات الدول الإسلامية في مكافحة ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا". 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:06+0000
2022-03-20T08:06+0000
أخبار إيران
الإسلاموفوبيا
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جاء ذلك في رسالة موجهة عبر الفيديو قبل أيام من الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وذكر السفير الإيراني في رسالته أن الاستخدام الفعال لقدرات منظمة التعاون الإسلامي سيعزز القدرة المشتركة على مكافحة الإسلاموفوبيا.وقال إن منظمة التعاون الإسلامي، التي تم تأسيسها بهدف دعم القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي المحتلة، خلقت أملا كبيرا في قلوب المسلمين "علينا أن لا نخيب هذا الأمل".وشدد على أن الوحدة بين الدول الإسلامية وسعيها لتحقيق العدالة يلعبان دورا مهما في تحقيق الأهداف السامية للعالم الإسلامي.واعتبر السفير الإيراني أن عقد اجتماعات منتظمة للمنظمة من بينها الاجتماع المقبل في باكستان قد يكون فرصة مناسبة لمعالجة أهم القضايا في العالم الإسلامي.يذكر أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سوف يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في إسلام أباد .
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أخبار إيران, الإسلاموفوبيا

إيران تدعو للاستفادة من قدرات الدول الإسلامية في مكافحة الـ"إسلاموفوبيا"

08:06 GMT 20.03.2022
© REUTERS / BANDAR AL-JALOUD منظمة التعاون الإسلامي
 منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / BANDAR AL-JALOUD
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دعا السفير الإيراني لدى باكستان محمد علي حسیني إلى ضرورة الاستفادة من قدرات الدول الإسلامية في مكافحة ظاهرة الـ"إسلاموفوبيا".
جاء ذلك في رسالة موجهة عبر الفيديو قبل أيام من الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وذكر السفير الإيراني في رسالته أن الاستخدام الفعال لقدرات منظمة التعاون الإسلامي سيعزز القدرة المشتركة على مكافحة الإسلاموفوبيا.
وقال إن منظمة التعاون الإسلامي، التي تم تأسيسها بهدف دعم القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي المحتلة، خلقت أملا كبيرا في قلوب المسلمين "علينا أن لا نخيب هذا الأمل".
وشدد على أن الوحدة بين الدول الإسلامية وسعيها لتحقيق العدالة يلعبان دورا مهما في تحقيق الأهداف السامية للعالم الإسلامي.
واعتبر السفير الإيراني أن عقد اجتماعات منتظمة للمنظمة من بينها الاجتماع المقبل في باكستان قد يكون فرصة مناسبة لمعالجة أهم القضايا في العالم الإسلامي.
يذكر أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سوف يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في إسلام أباد .
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