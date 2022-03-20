https://arabic.sputniknews.com/20220320/ارتفاع-عدد-قتلى-غرق-سفينة-مهاجرين-قبالة-تونس-إلى-25-وسط-مخاوف-من-غرق-35-آخرين-1060151298.html
ارتفاع عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 25 وسط مخاوف من غرق 35 آخرين
ارتفاع عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 25 وسط مخاوف من غرق 35 آخرين
قالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأحد، إن عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يوم الجمعة ارتفع إلى 25 وسط مخاوف من غرق 35 آخرين كانوا على نفس السفينة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T23:25+0000
2022-03-20T23:25+0000
2022-03-20T23:25+0000
أخبار تونس اليوم
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وأضافت أن السفينة كانت تقل 60 مهاجرا معظمهم من سوريا وتونس.كانت الحماية المدنية في تونس، قالت أمس الأول السبت، إن "عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس ارتفع إلى 17 معظمهم سوريون كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا".وفي الأشهر القليلة الماضية، غرق العديد من المهاجرين قبالة ساحل تونس مع تزايد وتيرة المحاولات لعبور البحر إلى أوروبا انطلاقا من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، الشهر الماضي، انتشال 9 جثث لمهاجرين وإنقاذ 9 آخرين، بعد غرق مركبهم أمام السواحل التونسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/مسؤول-في-الحماية-المدنية-عدد-القتلى-جراء-غرق-سفينة-مهاجرين-قبالة-تونس-يرتفع-إلى-17-1060096873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
ارتفاع عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 25 وسط مخاوف من غرق 35 آخرين
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قالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأحد، إن عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يوم الجمعة ارتفع إلى 25 وسط مخاوف من غرق 35 آخرين كانوا على نفس السفينة.
وأضافت أن السفينة كانت تقل 60 مهاجرا معظمهم من سوريا وتونس.
كانت الحماية المدنية في تونس، قالت أمس الأول السبت، إن "عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس
ارتفع إلى 17 معظمهم سوريون كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا".
وفي الأشهر القليلة الماضية، غرق العديد من المهاجرين قبالة ساحل تونس مع تزايد وتيرة المحاولات لعبور البحر إلى أوروبا انطلاقا من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، الشهر الماضي، انتشال 9 جثث لمهاجرين وإنقاذ 9 آخرين، بعد غرق مركبهم أمام السواحل التونسية.