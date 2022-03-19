https://arabic.sputniknews.com/20220319/مسؤول-في-الحماية-المدنية-عدد-القتلى-جراء-غرق-سفينة-مهاجرين-قبالة-تونس-يرتفع-إلى-17-1060096873.html

مسؤول في الحماية المدنية: عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يرتفع إلى 17

مسؤول في الحماية المدنية: عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يرتفع إلى 17

قالت الحماية المدنية في تونس، اليوم السبت، إن "عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس ارتفع إلى 17 معظمهم سوريون كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T13:06+0000

2022-03-19T13:06+0000

2022-03-19T13:06+0000

أخبار تونس اليوم

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وقال مسؤول في الحماية المدنية، لوكالة "رويترز"، إن "خفر السواحل انتشل خمس جثث اليوم بعد العثور على 12 أمس. ولا يزال البحث جاريا".وكان مسؤول الحماية المدنية، أعلن أمس الجمعة، عن مقتل 12 مهاجرا على الأقل، إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.وفي الأشهر القليلة الماضية، غرق العديد من المهاجرين قبالة ساحل تونس مع تزايد وتيرة المحاولات لعبور البحر إلى أوروبا انطلاقا من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، الشهر الماضي، انتشال 9 جثث لمهاجرين وإنقاذ 9 آخرين، بعد غرق مركبهم أمام السواحل التونسية.وحسسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، تمت عملية الإنقاذ بالتعاون مع الحرس الوطني.وقالت: "تم، بالتعاون مع وحدة تابعة للحرس الوطني، انتشال 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة، كما قامت وحدتان تابعتان لجيش البحر بإنقاذ 9 مهاجرين من نفس الجنسيات، إثرغرق مركبهم".ولفتت إلى أن السلطات المختصة قامت بتسليم الناجين إلى قوات الحرس الوطني في مدينة صفاقس من أجل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم. وأوضح البيان أن السلطات قامت بتوجيه وحدة من الغواصين للبحث عن ناجين آخرين من المركب في عمق البحر.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/وكالة-غرق-12-مهاجرا-على-الأقل-غالبيتهم-سوريون-قبالة-ساحل-تونس-1060076478.html

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