"اسلخوا رؤوسهم"... "ديزني" تأسف على تقديم استعراض عنصري
استوديوهات والدت ديزني
أثار مقطع فيديو لاستعراض أقيم في أحد متنزهات "والت ديزني" في أمريكا غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين مضمونه بالعنصرية تجاه سكان أمريكا الأصليين "الهنود الحمر".
ويُظهر الفيديو فريق بنات من مدرسة ثانوية في ولاية تكساس، وهن يؤدين الاستعراض داخل متنزه ولاية فلوريدا، ويهتفن "اسلخوا فروة رأسهم أيها الهنود، اسلخوا رأسهم".
كما أظهر مقطع الفيديو المشجعات وهن يرتدين ملابس مهدبة، ويهتفون وينقرون بأيديهم على أفواههم في "صرخة حرب" نمطية للهنود الحمر.
Cuz a bunch of kids in fringe chanting “scalp ‘em Indians, scalp ‘em” is honor, right?— tara houska ᔖᐳᐌᑴ (@zhaabowekwe) March 18, 2022
And any Natives who attend @pngisd should prolly just accept their classmates dehumanizing them cuz “tradition”, right?
Shame on @DisneyParks hosting this. Nostalgic racism is RACISM. pic.twitter.com/ELsJHRgJlw
وأصدر المسؤولون في عالم "والت ديزني" بيانا، أعربوا فيه عن "ندمهم" على الاستعراض، وأكدوا أنه "لا يعكس قيمنا الأساسية، ونحن نأسف لحدوثه، كما نخطط لتحديث سياسة أداء المنتجع استجابة لرد الفعل العنيف"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
من ناحيته، أكد المتحدث باسم مدرسة الطالبات "بورت نيتشي-غروف" الثانوية أن الفريق قدم الاستعراض في عالم والت ديزني 8 مرات سابقة، ولم يتم الاعتراض على مضمونه من قبل.
بينما أصدر مدير المدرسة بيانا على موقع "تويتر"، يوم الجمعة الماضي، اتهم فيه فريق التدريب باستخدام "صور مسيئة ونمطية لقبيلتنا".
Cherokee Nation Principal Chief @ChuckHoskin_Jr issues statement in response to offensive depictions by Texas high school cheer team: https://t.co/xx02vto7hI pic.twitter.com/t2VCrbaZV8— Cherokee Nation (@CherokeeNation) March 18, 2022
وتابع مشددا أنه سبق وأن وطلب من المشرف ومجلس المدرسة التوقف عن استخدام الصور واللغة وترديدها وغيرها من الممارسات التي "تسيء" إلى قبائل الأمريكيين الأصليين.