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"اسلخوا رؤوسهم"... ‏"ديزني" تأسف على تقديم استعراض عنصري
"اسلخوا رؤوسهم"... ‏"ديزني" تأسف على تقديم استعراض عنصري
أثار مقطع فيديو لاستعراض أقيم في أحد متنزهات "والت ديزني" في أمريكا غضب العديد من مستخدمي ‏مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين مضمونه بالعنصرية تجاه سكان أمريكا... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:08+0000
2022-03-20T11:08+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويُظهر الفيديو فريق بنات من مدرسة ثانوية في ولاية تكساس، وهن يؤدين الاستعراض داخل متنزه ولاية فلوريدا، ويهتفن "اسلخوا فروة رأسهم أيها الهنود، اسلخوا رأسهم".كما أظهر مقطع الفيديو المشجعات وهن يرتدين ملابس مهدبة، ويهتفون وينقرون بأيديهم على أفواههم في "صرخة حرب" نمطية للهنود الحمر.وأصدر المسؤولون في عالم "والت ديزني" بيانا، أعربوا فيه عن "ندمهم" على الاستعراض، وأكدوا أنه "لا يعكس قيمنا الأساسية، ونحن نأسف لحدوثه، كما نخطط لتحديث سياسة أداء المنتجع استجابة لرد الفعل العنيف"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.من ناحيته، أكد المتحدث باسم مدرسة الطالبات "بورت نيتشي-غروف" الثانوية أن الفريق قدم الاستعراض في عالم والت ديزني 8 مرات سابقة، ولم يتم الاعتراض على مضمونه من قبل.بينما أصدر مدير المدرسة بيانا على موقع "تويتر"، يوم الجمعة الماضي، اتهم فيه فريق التدريب باستخدام "صور مسيئة ونمطية لقبيلتنا".وتابع مشددا أنه سبق وأن وطلب من المشرف ومجلس المدرسة التوقف عن استخدام الصور واللغة وترديدها وغيرها من الممارسات التي "تسيء" إلى قبائل الأمريكيين الأصليين.
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مجتمع, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

"اسلخوا رؤوسهم"... ‏"ديزني" تأسف على تقديم استعراض عنصري

11:08 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonاستوديوهات والدت ديزني
استوديوهات والدت ديزني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
استوديوهات والدت ديزني
© REUTERS / Lucy Nicholson
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أثار مقطع فيديو لاستعراض أقيم في أحد متنزهات "والت ديزني" في أمريكا غضب العديد من مستخدمي ‏مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين مضمونه بالعنصرية تجاه سكان أمريكا الأصليين "الهنود الحمر".‏
ويُظهر الفيديو فريق بنات من مدرسة ثانوية في ولاية تكساس، وهن يؤدين الاستعراض داخل متنزه ولاية فلوريدا، ويهتفن "اسلخوا فروة رأسهم أيها الهنود، اسلخوا رأسهم".
كما أظهر مقطع الفيديو المشجعات وهن يرتدين ملابس مهدبة، ويهتفون وينقرون بأيديهم على أفواههم في "صرخة حرب" نمطية للهنود الحمر.
وأصدر المسؤولون في عالم "والت ديزني" بيانا، أعربوا فيه عن "ندمهم" على الاستعراض، وأكدوا أنه "لا يعكس قيمنا الأساسية، ونحن نأسف لحدوثه، كما نخطط لتحديث سياسة أداء المنتجع استجابة لرد الفعل العنيف"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
من ناحيته، أكد المتحدث باسم مدرسة الطالبات "بورت نيتشي-غروف" الثانوية أن الفريق قدم الاستعراض في عالم والت ديزني 8 مرات سابقة، ولم يتم الاعتراض على مضمونه من قبل.
بينما أصدر مدير المدرسة بيانا على موقع "تويتر"، يوم الجمعة الماضي، اتهم فيه فريق التدريب باستخدام "صور مسيئة ونمطية لقبيلتنا".
وتابع مشددا أنه سبق وأن وطلب من المشرف ومجلس المدرسة التوقف عن استخدام الصور واللغة وترديدها وغيرها من الممارسات التي "تسيء" إلى قبائل الأمريكيين الأصليين.
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