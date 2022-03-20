https://arabic.sputniknews.com/20220320/الأمير-وليام-وكيت-ميدلتون-يلغيان-رحلة-إلى-قرية-في-بليز-بسبب-احتجاجات-الأهالي-1060120773.html

الأمير وليام وكيت ميدلتون يلغيان رحلة إلى قرية في بليز بسبب احتجاجات الأهالي

الأمير وليام وكيت ميدلتون يلغيان رحلة إلى قرية في بليز بسبب احتجاجات الأهالي

ألغى الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، زيارة إلى قرية في بليز، في بداية جولتهما الكاريبية ‏بسبب "قضايا حساسة" تتعلق بالمجتمع المحلي، بحسب ما أعلن قصر... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T07:08+0000

2022-03-20T07:08+0000

2022-03-20T07:08+0000

كيت ميدلتون

بريطانيا

العالم

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وقال القصر في بيانه: "يمكننا أن نؤكد أنه بسبب القضايا الحساسة التي تتعلق بالمجتمع في إنديان كريك، تم نقل الزيارة إلى موقع مختلف"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكان من المقرر أن يقوم الزوجان الملكيان بجولة في مزرعة كاكاو خلال أول يوم كامل من جولتهما التي تستغرق 8 أيام، بداية من اليوم الأحد.ووصل الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت إلى بليز، أمس السبت، وسط احتجاجات محلية على زيارتهما، والتي تأتي بعد مرور 4 أشهر تقريبا من تصويت باربادوس لتصبح جمهورية، مما أدى إلى قطع العلاقات مع النظام الملكي، ولكنها بقيت جزءا من الكومنولث بقيادة بريطانيا.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاعتراضات جاءت كجزء من خلاف طويل الأمد حول حقوق السكان الأصليين.وقالت الصحيفة إن سكان قيقجي مايا الأصليين قالوا إنه لم يتم استشارتهم بشأن زيارة الأمير وليام وكيت ميدلتون.وقال رئيس قرية إنديان كريك، سيباستيان شول، في تصريحات للصحيفة: "لا نريدهم أن يهبطوا على أرضنا، هذه هي الرسالة التي نريد إرسالها، يمكنهم الهبوط في أي مكان ولكن ليس على أرضنا".ومن المقرر أن يزور الزوجان بليز وجامايكا وجزر الباهاما للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

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