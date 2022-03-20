https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-يؤكد-استهداف-محطة-لأرامكو-في-جدة-1060143356.html
التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة
التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T17:00+0000
2022-03-20T17:00+0000
2022-03-20T17:00+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047292608_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_a06d8cb5fce7c3d57dc93211c2b12cdc.jpg
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.وحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".كما اعترضت قوات التحالف ودمرت 9 مسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047292608_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_cceab334504eabdeeb453aec854caae5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة
تابعنا عبر
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط
" أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
كما اعترضت قوات التحالف ودمرت 9 مسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.