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التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة
التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T17:00+0000
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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.وحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".كما اعترضت قوات التحالف ودمرت 9 مسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
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العالم العربي, السعودية

التحالف العربي يؤكد استهداف محطة لأرامكو في جدة

17:00 GMT 20.03.2022
© REUTERS / MARWA RASHADخزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن
خزان شركة أرامكو في جدة بعد تعرضه لقصف من جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / MARWA RASHAD
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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، وقوع هجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في مدينة جدة.
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تمت السيطرة على حريق محدود في أحد خزانات المحطة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأعرب التحالف في بيانه عن إدانته للهجمات الحوثية العدائية، واصفا إياها بأنها "تأكيد لرفض جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر"، وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
كما اعترضت قوات التحالف ودمرت 9 مسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
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