https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-يدمر-هدفا-جويا-معاديا-أطلق-باتجاه-مدينة-جدة-1060148007.html
التحالف العربي يدمر هدفا جويا معاديا أطلق باتجاه مدينة جدة
التحالف العربي يدمر هدفا جويا معاديا أطلق باتجاه مدينة جدة
أعلن التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أكد اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:08+0000
2022-03-20T20:08+0000
2022-03-20T20:08+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف فيديو يوثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت تجاه المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية.وحسب موقع عاجل "السعودي" صرح التحالف في بيان له، إنه سيمارس ضبط النفس من أجل إنجاح الحوار اليمني- اليمني برعاية خليجية.وأكد التحالف أنه يحتفظ بحق الرد، بشأن هجمات جماعة "أنصار الله".ووجه التحالف تحذيرا إلى جماعة "أنصار الله" بشأن تفسيراتهم الخاطئة لجهود التحالف لإنهاء الأزمة.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
التحالف العربي يدمر هدفا جويا معاديا أطلق باتجاه مدينة جدة
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أعلن التلفزيون السعودي، اليوم الأحد، أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أكد اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة.
ونشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف فيديو يوثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت تجاه المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية.
وحسب موقع عاجل
"السعودي" صرح التحالف في بيان له، إنه سيمارس ضبط النفس من أجل إنجاح الحوار اليمني- اليمني برعاية خليجية.
وأكد التحالف
أنه يحتفظ بحق الرد، بشأن هجمات جماعة "أنصار الله".
ووجه التحالف تحذيرا إلى جماعة "أنصار الله" بشأن تفسيراتهم الخاطئة لجهود التحالف لإنهاء الأزمة.