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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الداخلية-المولدوفية-نحو-330-ألف-مواطن-أوكراني-دخلوا-مولدوفا-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الروسية-1060139900.html
الداخلية المولدوفية: نحو 330 ألف مواطن أوكراني دخلوا مولدوفا منذ بداية العملية العسكرية الروسية
الداخلية المولدوفية: نحو 330 ألف مواطن أوكراني دخلوا مولدوفا منذ بداية العملية العسكرية الروسية
أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية، اليوم الأحد، أن نحو 329 ألف مواطن أوكراني دخلوا البلاد منذ 24 شباط/ فبراير، ونحو 229 ألف مواطن أوكراني قد غادروا البلاد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:40+0000
2022-03-20T15:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
مولدوفا
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كيشيناو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على قناة "تلغرام": "في فترة منذ 24 شباط\فبراير، دخل مولدوفا 328 ألف و754 مواطنا أوكرانيا. وفي نفس الفترة غادر مولدوفا 228 ألف و594 مواطن أوكراني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, مولدوفا

الداخلية المولدوفية: نحو 330 ألف مواطن أوكراني دخلوا مولدوفا منذ بداية العملية العسكرية الروسية

15:40 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية، اليوم الأحد، أن نحو 329 ألف مواطن أوكراني دخلوا البلاد منذ 24 شباط/ فبراير، ونحو 229 ألف مواطن أوكراني قد غادروا البلاد.
كيشيناو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على قناة "تلغرام": "في فترة منذ 24 شباط\فبراير، دخل مولدوفا 328 ألف و754 مواطنا أوكرانيا. وفي نفس الفترة غادر مولدوفا 228 ألف و594 مواطن أوكراني".
ويشار إلى أن 5 آلاف و270 مواطناً أوكرانياً طلبوا منحهم حق اللجوء في مولدوفا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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