https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-و6-طائرات-مسيرة-وتدمير-أنظمة-صواريخ-مختلفة-1060121432.html

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية و6 طائرات مسيرة وتدمير أنظمة صواريخ مختلفة وتصفية مئات المرتزقة

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية و6 طائرات مسيرة وتدمير أنظمة صواريخ مختلفة وتصفية مئات المرتزقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد،عن إسقاط مروحية و6 طائرات مسيرة وتدمير أنظمة صواريخ مختلفة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T07:36+0000

2022-03-20T07:36+0000

2022-03-20T08:00+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وقال المتحدث كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إنه منذ بدء العملية العسكرية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمرت القوات المسلحة الروسية ما يقرب من 1500 دبابة وأكثر من 200 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.وأضاف كوناشينكوف قائلا: " تم تدمير 207 طائرة مسيرة، و1467 دبابة ومركبة عسكرية مصفحة، كما تم تدمير نحو 148 منصة إطلاق صواريخ متعددة و 573 مدفع ميداني وهاون".وتابع كوناشينكوف قائلا: "في اليومين الأخيرين تم تنفيذ ضربات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية"، كاشفا عن إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" من السفن الروسية الواقعة في بحر قزوين وإطلاق صواريخ فائقة لسرعة الصوت من طراز "كينجال" من طائرات حربية فوق القرم على منشآت تابعة للقوات العسكرية الأوكرانية منها قاعدة لتخزين الوقود بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمنطقة ميكولايف".وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية شنت غارات بصواريخ عالية دقة على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة الأوكرانية بالقرب من جيتومير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري من القوات الخاصة ومرتزقة أجانب.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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روسيا