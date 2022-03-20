https://arabic.sputniknews.com/20220320/السودان-خبير-مصرفي-يوضح-سبب-انخفاض-التضخم-رغم-ارتفاع-الأسعار-1060120189.html
السودان... خبير مصرفي يوضح سبب انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار
السودان... خبير مصرفي يوضح سبب انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار
كشف خبير مصرفي سوداني السبب وراء انخفاض التضخم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، رغم ارتفاع الأسعار. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T06:39+0000
2022-03-20T06:39+0000
2022-03-20T06:39+0000
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وقال الدكتور لؤي عبد المنعم، أمس السبت، إن التضخم انخفض الشهر الماضي نتيجة حالة الكساد والركود وتدني القوى الشرائية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وتابع موضحا أن زيادة معدل التضخم ليس بسبب زيادة العرض من النقود، وإنما لشح الاحتياطات من العملات الأجنبية.وانخفض معدل التضخم في فبراير 2022، مسجلا 258.40 في المئة، بالمقارنة مع معدل شهر يناير/ كانون الثاني الذي بلغ 259.79 في المئة، بانخفاض قدره 1.39 نقطة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.وأوضح الخبير المصرفي، لؤي عبد المنعم، أن زيادة معدل التضخم بدأت في العام 2017 عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 693 ونصف مليار جنيه في نهاية 2016 الى 957.5 في نهاية 2017، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاستيراد والطلب على الدولار في السوق الموازي.وتشهد أسعار الغاز والوقود والعديد من السلع الأخرى في السودان ارتفاعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/زيادات-جديدة-في-أسعار-الوقود-بالسودان-وخبراء-يؤكدون-ارتباطها-بالأزمة-الأوكرانية-1060097012.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان... خبير مصرفي يوضح سبب انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار
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كشف خبير مصرفي سوداني السبب وراء انخفاض التضخم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، رغم ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور لؤي عبد المنعم، أمس السبت، إن التضخم انخفض الشهر الماضي نتيجة حالة الكساد والركود وتدني القوى الشرائية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية
(سونا).
وتابع موضحا أن زيادة معدل التضخم ليس بسبب زيادة العرض من النقود، وإنما لشح الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وانخفض معدل التضخم في فبراير 2022، مسجلا 258.40 في المئة، بالمقارنة مع معدل شهر يناير/ كانون الثاني الذي بلغ 259.79 في المئة، بانخفاض قدره 1.39 نقطة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
وأوضح الخبير المصرفي، لؤي عبد المنعم، أن زيادة معدل التضخم بدأت في العام 2017 عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 693 ونصف مليار جنيه في نهاية 2016 الى 957.5 في نهاية 2017، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاستيراد والطلب على الدولار في السوق الموازي.
وتشهد أسعار الغاز والوقود والعديد من السلع الأخرى في السودان ارتفاعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.