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السودان... خبير مصرفي يوضح سبب انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار
السودان... خبير مصرفي يوضح سبب انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار
كشف خبير مصرفي سوداني السبب وراء انخفاض التضخم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، رغم ‏ارتفاع الأسعار.‏ 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T06:39+0000
2022-03-20T06:39+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال الدكتور لؤي عبد المنعم، أمس السبت، إن التضخم انخفض الشهر الماضي نتيجة حالة الكساد والركود وتدني القوى الشرائية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وتابع موضحا أن زيادة معدل التضخم ليس بسبب زيادة العرض من النقود، وإنما لشح الاحتياطات من العملات الأجنبية.وانخفض معدل التضخم في فبراير 2022، مسجلا 258.40 في المئة، بالمقارنة مع معدل شهر يناير/ كانون الثاني الذي بلغ 259.79 في المئة، بانخفاض قدره 1.39 نقطة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.وأوضح الخبير المصرفي، لؤي عبد المنعم، أن زيادة معدل التضخم بدأت في العام 2017 عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 693 ونصف مليار جنيه في نهاية 2016 الى 957.5 في نهاية 2017، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاستيراد والطلب على الدولار في السوق الموازي.وتشهد أسعار الغاز والوقود والعديد من السلع الأخرى في السودان ارتفاعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/زيادات-جديدة-في-أسعار-الوقود-بالسودان-وخبراء-يؤكدون-ارتباطها-بالأزمة-الأوكرانية-1060097012.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان... خبير مصرفي يوضح سبب انخفاض التضخم رغم ارتفاع الأسعار

06:39 GMT 20.03.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudanمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
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كشف خبير مصرفي سوداني السبب وراء انخفاض التضخم خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، رغم ‏ارتفاع الأسعار.‏
وقال الدكتور لؤي عبد المنعم، أمس السبت، إن التضخم انخفض الشهر الماضي نتيجة حالة الكساد والركود وتدني القوى الشرائية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وتابع موضحا أن زيادة معدل التضخم ليس بسبب زيادة العرض من النقود، وإنما لشح الاحتياطات من العملات الأجنبية.
وانخفض معدل التضخم في فبراير 2022، مسجلا 258.40 في المئة، بالمقارنة مع معدل شهر يناير/ كانون الثاني الذي بلغ 259.79 في المئة، بانخفاض قدره 1.39 نقطة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
وأوضح الخبير المصرفي، لؤي عبد المنعم، أن زيادة معدل التضخم بدأت في العام 2017 عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 693 ونصف مليار جنيه في نهاية 2016 الى 957.5 في نهاية 2017، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاستيراد والطلب على الدولار في السوق الموازي.
محطة بنزين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
زيادات جديدة في أسعار الوقود بالسودان وخبراء يؤكدون ارتباطها بالأزمة الأوكرانية
أمس, 13:09 GMT
وتشهد أسعار الغاز والوقود والعديد من السلع الأخرى في السودان ارتفاعا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.
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