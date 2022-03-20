عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يناقش-الاتفاق-على-هدنة-خلال-شهر-رمضان-1060129718.html
المبعوث الأممي إلى اليمن يناقش الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان
المبعوث الأممي إلى اليمن يناقش الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان
أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يتم مناقشة هدنة محتملة في اليمن، خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل/ نيسان المقبل. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:38+0000
2022-03-20T11:38+0000
السعودية
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/39/1014263969_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed531d26289b38ca78f6c1588657bb1a.jpg
وقال المكتب في بيان إن غروندبرغ التقى أمس السبت مع كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية.وأضاف البيان أنه خلال اللقاء تم بحث جهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المقبل.وأشار البيان إلى أن غروندبرغ يواصل المباحثات مع أطراف النزاع بشأن هذا الصدد.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/خطر-الجوع-يداهم-ملايين-اليمنيين-والأمم-المتحدة-تحذر-من-كارثة-إنسانية-1060115294.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101426/39/1014263969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c39d3e94bf7601afa0240aaebacf4c4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

المبعوث الأممي إلى اليمن يناقش الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان

11:38 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن قبل الهدنة
اليمن قبل الهدنة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
تابعنا عبرGoogle news
أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يتم مناقشة هدنة محتملة في اليمن، خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وقال المكتب في بيان إن غروندبرغ التقى أمس السبت مع كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية.
وأضاف البيان أنه خلال اللقاء تم بحث جهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المقبل.
وأشار البيان إلى أن غروندبرغ يواصل المباحثات مع أطراف النزاع بشأن هذا الصدد.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.
وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان.
أطفال يقفون على حافلة تعرضت للدمار في صعدة - اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
خطر الجوع يداهم ملايين اليمنيين.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية
أمس, 20:37 GMT
وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала