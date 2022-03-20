https://arabic.sputniknews.com/20220320/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يناقش-الاتفاق-على-هدنة-خلال-شهر-رمضان-1060129718.html
المبعوث الأممي إلى اليمن يناقش الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان
المبعوث الأممي إلى اليمن يناقش الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان
أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يتم مناقشة هدنة محتملة في اليمن، خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل/ نيسان المقبل. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:38+0000
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وقال المكتب في بيان إن غروندبرغ التقى أمس السبت مع كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية.وأضاف البيان أنه خلال اللقاء تم بحث جهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المقبل.وأشار البيان إلى أن غروندبرغ يواصل المباحثات مع أطراف النزاع بشأن هذا الصدد.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/خطر-الجوع-يداهم-ملايين-اليمنيين-والأمم-المتحدة-تحذر-من-كارثة-إنسانية-1060115294.html
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السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
المبعوث الأممي إلى اليمن يناقش الاتفاق على هدنة خلال شهر رمضان
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أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه يتم مناقشة هدنة محتملة في اليمن، خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وقال المكتب في بيان إن غروندبرغ التقى أمس السبت مع كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" ومسؤولين عمانيين في مسقط لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية.
وأضاف البيان أنه خلال اللقاء تم بحث جهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المقبل.
وأشار البيان إلى أن غروندبرغ يواصل المباحثات مع أطراف النزاع بشأن هذا الصدد.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، قصف "منشآت حيوية وحساسة"
في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية.
وكان التحالف العربي، قد أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان.
وتقود السعودية
، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله
"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن
منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.