https://arabic.sputniknews.com/20220320/أنصار-الله-تعلن-قصف-منشآت-حيوية-وحساسة-داخل-عدة-مناطق-في-السعودية-1060123619.html

"أنصار الله" تعلن قصف "منشآت حيوية وحساسة" داخل عدة مناطق في السعودية

"أنصار الله" تعلن قصف "منشآت حيوية وحساسة" داخل عدة مناطق في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، قصف "منشآت حيوية وحساسة" في عدة مناطق داخل السعودية، متوعدة بتنفيذ عمليات أخرى واستهداف مواقع حيوية داخل الدول... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T08:37+0000

2022-03-20T08:37+0000

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وقالت الجماعة، في بيان نشره المتحدث باسمها العميد يحيى سريع عبر موقع "تويتر": "نفذت القوات المسلحة وفي إطار ردها المشروع على استمرار العدوانِ والحصار الظالم على شعبنا عملية عسكرية واسعة (عملية كسر الحصار الثانية) والتي شملت المرحلة الأولى منها قصفَ عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في عاصمةِ العدو السعوديِ الرياض ومنطقةِ ينبع ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة".وأضاف البيان: "وفور نجاح المرحلة الأولى، نفذت القوات المسلحة المرحلةَ الثانية من كسر الحصار، وذلك بقصف عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطقَ أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطة وظهرانَ الجنوبِ بدفعة من الصواريخِ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة".وأعلن التحالف العربي، أمس السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.وذكرت قناة العربية أن التحالف العربي في اليمن قد أصدر بيانا أكد من خلاله أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق، وكذلك منشأة أرامكو بجازان، لافتا إلى تصعيد جماعة "أنصار الله" بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية.كما كشف التحالف العربي تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط، مضيفا أنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.ونفذ التحالف العربي خلال الفترة الماضية عددا من الضربات الجوية ضد "الحوثيين" ومواقعهم العسكرية في مدينة صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لهم، في وقت بث مقاطع مصورة تظهر تحويل أنصار الله مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.ويشار إلى أن التحالف قد أعلن، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنصار-الله-تتبنى-الهجوم-على-مصفاة-أرامكو-في-الرياض-وتعلن-استهداف-جازان-وأبها-1059766064.html

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