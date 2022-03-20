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الهند... إصابة 200 شخص في انهيار مدرج أثناء مباراة بكرة القدم
الهند... إصابة 200 شخص في انهيار مدرج أثناء مباراة بكرة القدم
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، بأن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح عندما انهار مدرج خلال مباراة بكرة القدم في مدينة مالابورام الهندية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T18:10+0000
2022-03-20T18:12+0000
أخبار الهند اليوم
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهندية أن مدرجا مؤقتا يتسع لنحو 1000 متفرج، انهار خلال إحدى المباريات حيث تجمع نحو ألفي شخص، حسب وكالة "سبوتنيك".وقدرت الشرطة المحلية أن أكثر من 200 شخص أصيبوا في الحادث. وبحسب ما ورد نُقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة، وبينهم 5 أشخاص في حالة حرجة.وحسب تحقيقات الشرطة الهندية، فقد سقط المكان بسبب الأمطار والازدحام. في مارس الماضي، أصيب أكثر من 100 شخص بحادث مماثل عندما انهارت منصة خشبية في ملعب في مدينة سوريابت في ولاية تيلانجانا بسبب الاكتظاظ.
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أخبار الهند اليوم

الهند... إصابة 200 شخص في انهيار مدرج أثناء مباراة بكرة القدم

18:10 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 18:12 GMT 20.03.2022)
© AP Photo / Rajanish Kakadeإعصار قوي "تاوكتاي" يضرب مومباي، الهند 17 مايو 2021
إعصار قوي تاوكتاي يضرب مومباي، الهند 17 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Rajanish Kakade
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أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، بأن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح عندما انهار مدرج خلال مباراة بكرة القدم في مدينة مالابورام الهندية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهندية أن مدرجا مؤقتا يتسع لنحو 1000 متفرج، انهار خلال إحدى المباريات حيث تجمع نحو ألفي شخص، حسب وكالة "سبوتنيك".
وقدرت الشرطة المحلية أن أكثر من 200 شخص أصيبوا في الحادث.
وبحسب ما ورد نُقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة، وبينهم 5 أشخاص في حالة حرجة.
وحسب تحقيقات الشرطة الهندية، فقد سقط المكان بسبب الأمطار والازدحام.
في مارس الماضي، أصيب أكثر من 100 شخص بحادث مماثل عندما انهارت منصة خشبية في ملعب في مدينة سوريابت في ولاية تيلانجانا بسبب الاكتظاظ.
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