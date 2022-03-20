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بلينكن يهنئ الشعب التونسي بذكرى الاستقلال
بلينكن يهنئ الشعب التونسي بذكرى الاستقلال
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الـ 66 للاستقلال، التي توافق 20 مارس/ آذار من كل عام. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:55+0000
2022-03-20T10:55+0000
أخبار تونس اليوم
وزير الخارجية الأمريكي
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن سفارة تونس بواشنطن.وقال الوزير الأمريكي في البيان الذي تضمن التهنئة أيضا بالذكرى الحادية عشر للثورة التونسية: "إن البلدين يجمع بينهما روابط تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".وأضاف أن هذه "قيم نتقاسمها ونرى فيها دعائم لمجتمع حر، فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بيننا".وأشار إلى الدور التاريخي للمجتمع المدني في تونس الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وذلك على خلفية دوره في بناء ديمقراطية تعددية.واعتبر الوزير الأمريكي أن ذلك يكشف عن الطابع الحقيقي للشعب التونسي.وعبر البيان عن دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي في تأليف حكومة ديمقراطية فعالة قادرة على الاستجابة لحاجاته وتحمي حقوق الإنسان العالمية وتفرض الأمن وتحقق التنمية الاقتصادية.
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أخبار تونس اليوم, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يهنئ الشعب التونسي بذكرى الاستقلال

10:55 GMT 20.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الـ 66 للاستقلال، التي توافق 20 مارس/ آذار من كل عام.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن سفارة تونس بواشنطن.
وقال الوزير الأمريكي في البيان الذي تضمن التهنئة أيضا بالذكرى الحادية عشر للثورة التونسية: "إن البلدين يجمع بينهما روابط تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف أن هذه "قيم نتقاسمها ونرى فيها دعائم لمجتمع حر، فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بيننا".
وأشار إلى الدور التاريخي للمجتمع المدني في تونس الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وذلك على خلفية دوره في بناء ديمقراطية تعددية.
واعتبر الوزير الأمريكي أن ذلك يكشف عن الطابع الحقيقي للشعب التونسي.
وعبر البيان عن دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي في تأليف حكومة ديمقراطية فعالة قادرة على الاستجابة لحاجاته وتحمي حقوق الإنسان العالمية وتفرض الأمن وتحقق التنمية الاقتصادية.
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