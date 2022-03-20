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https://arabic.sputniknews.com/20220320/بينيت-مهاجما-بايدن-ما-هو-مقابل-التوقيع-على-الاتفاق-النووي-مع-إيران-1060129887.html
بينيت مهاجما بايدن: ما هو مقابل التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران
بينيت مهاجما بايدن: ما هو مقابل التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران
قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، إن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد هاجم الإدارة الأمريكية بسبب الاتفاق النووي الإيراني. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:43+0000
2022-03-20T11:43+0000
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وجاءت تصريحات بينيت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، والتي أعرب خلالها عن قلق وتوتر بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وما زعمه باستجابة الإدارة الأمريكية لمطالب إيران.وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، ظهر اليوم، أن بينيت قد هاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي، رغم عدم التوقيع عليه، حتى الآن، حيث تجرى المباحثات الخاصة به في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران والقوى العظمى في ظل مراقبة أمريكية.وادعى بينيت في جلسة الحكومة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تحاول التوقيع على الاتفاق النووي بأي ثمن، حيث يوجد إصرار واضح من واشنطن بتوقيع الاتفاق مع إيران بأي ثمن، تقريبا، مؤكدا أن الثمن المقابل سيكون مكلف جدا.ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران

بينيت مهاجما بايدن: ما هو مقابل التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران

11:43 GMT 20.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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قالت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، إن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد هاجم الإدارة الأمريكية بسبب الاتفاق النووي الإيراني.
وجاءت تصريحات بينيت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، والتي أعرب خلالها عن قلق وتوتر بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وما زعمه باستجابة الإدارة الأمريكية لمطالب إيران.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، ظهر اليوم، أن بينيت قد هاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي، رغم عدم التوقيع عليه، حتى الآن، حيث تجرى المباحثات الخاصة به في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران والقوى العظمى في ظل مراقبة أمريكية.
وادعى بينيت في جلسة الحكومة الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تحاول التوقيع على الاتفاق النووي بأي ثمن، حيث يوجد إصرار واضح من واشنطن بتوقيع الاتفاق مع إيران بأي ثمن، تقريبا، مؤكدا أن الثمن المقابل سيكون مكلف جدا.
ومنذ العام الماضي، تشهد فيينا مفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران ما دفع الأخيرة إلى الإعلان عن تخليها عن الالتزامات النووية التي تقيدت بها بموجب الاتفاق.
© Sputnik9 محطات في البرنامج النووي الإيراني
9 محطات في البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
9 محطات في البرنامج النووي الإيراني
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