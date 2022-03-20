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جدة تستضيف مباحثات تركية سعودية
جدة تستضيف مباحثات تركية سعودية
أجرى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، بشأن ملف الحج والعمرة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:43+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن رئيس الشؤون الدينية التركي يزور جدة تلبية لدعوة من قبل وزارة الحج والعمرة.وأوضح البيان أن المسؤولين بحثا خلال اللقاء ملف الحج والعمرة، التي حال وباء فيروس كورونا دون تنظيمهما العامين الماضيين.وإلى جانب أرباش شارك في اللقاء كلا من القنصل التركي في جدة ميته زعيم أوغلو، ونائب رئيس الشؤون الدينية سليم أرغون، ومدير عام مديرية خدمات الحج والعمرة التركي رمزي بيرجان.
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أخبار تركيا اليوم, السعودية

جدة تستضيف مباحثات تركية سعودية

13:43 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Uncreditedالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Uncredited
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أجرى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، بشأن ملف الحج والعمرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
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وذكر البيان أن رئيس الشؤون الدينية التركي يزور جدة تلبية لدعوة من قبل وزارة الحج والعمرة.
وأوضح البيان أن المسؤولين بحثا خلال اللقاء ملف الحج والعمرة، التي حال وباء فيروس كورونا دون تنظيمهما العامين الماضيين.
وإلى جانب أرباش شارك في اللقاء كلا من القنصل التركي في جدة ميته زعيم أوغلو، ونائب رئيس الشؤون الدينية سليم أرغون، ومدير عام مديرية خدمات الحج والعمرة التركي رمزي بيرجان.
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