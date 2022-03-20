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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/جونسون-يوضح-لزيلينسكي-هاتفيا-عزمه-تعزيز-مصالح-أوكرانيا-باجتماعات-الناتو-ومجموعة-السبع-1060151183.html
جونسون يوضح لزيلينسكي هاتفيا عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة السبع
جونسون يوضح لزيلينسكي هاتفيا عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة السبع
أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد محادثة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي، أوضح خلالها عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا بالاجتماعات المقبلة لحلف... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T22:59+0000
2022-03-20T22:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان، "أوضح جونسون عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة 7 هذا الأسبوع، فضلا عن محادثاته الثنائية مع الحلفاء الرئيسيين".وأشار البيان إلى أن جونسون أكد لزيلنسكي التزام لندن المستمر بالعمل مع شركائها الدوليين على تنسيق الدعم لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، فضلا عن ذلك طلب منه أحدث تقييم لاحتياجات أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/جونسون-بوتين-يسعى-لإلحاق-الضرر-بالاقتصاد-الغربي-ويستغل-موارد-الطاقة-الروسية-في-سبيل-ذلك-1060096427.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا

جونسون يوضح لزيلينسكي هاتفيا عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة السبع

22:59 GMT 20.03.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
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أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد محادثة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي، أوضح خلالها عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا بالاجتماعات المقبلة لحلف "الناتو" و"مجموعة السبع"، وجاء ذلك وفق بيان للمكتب الصحفي لرئيس الوزراء.
وبحسب البيان، "أوضح جونسون عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة 7 هذا الأسبوع، فضلا عن محادثاته الثنائية مع الحلفاء الرئيسيين".
وأشار البيان إلى أن جونسون أكد لزيلنسكي التزام لندن المستمر بالعمل مع شركائها الدوليين على تنسيق الدعم لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، فضلا عن ذلك طلب منه أحدث تقييم لاحتياجات أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
جونسون: بوتين يسعى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الغربي ويستغل موارد الطاقة الروسية في سبيل ذلك
أمس, 13:00 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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