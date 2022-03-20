https://arabic.sputniknews.com/20220320/جونسون-يوضح-لزيلينسكي-هاتفيا-عزمه-تعزيز-مصالح-أوكرانيا-باجتماعات-الناتو-ومجموعة-السبع-1060151183.html
جونسون يوضح لزيلينسكي هاتفيا عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة السبع
جونسون يوضح لزيلينسكي هاتفيا عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة السبع
أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد محادثة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي، أوضح خلالها عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا بالاجتماعات المقبلة لحلف... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T22:59+0000
2022-03-20T22:59+0000
2022-03-20T22:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0b4afc46f82a8ae340f264274408381.jpg
وبحسب البيان، "أوضح جونسون عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة 7 هذا الأسبوع، فضلا عن محادثاته الثنائية مع الحلفاء الرئيسيين".وأشار البيان إلى أن جونسون أكد لزيلنسكي التزام لندن المستمر بالعمل مع شركائها الدوليين على تنسيق الدعم لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، فضلا عن ذلك طلب منه أحدث تقييم لاحتياجات أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/جونسون-بوتين-يسعى-لإلحاق-الضرر-بالاقتصاد-الغربي-ويستغل-موارد-الطاقة-الروسية-في-سبيل-ذلك-1060096427.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b989896467ca020fe151fefd97d16004.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
جونسون يوضح لزيلينسكي هاتفيا عزمه تعزيز مصالح أوكرانيا باجتماعات الناتو ومجموعة السبع
تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد محادثة هاتفية مع فولوديمير زيلينسكي، أوضح خلالها عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا بالاجتماعات المقبلة لحلف "الناتو" و"مجموعة السبع"، وجاء ذلك وفق بيان للمكتب الصحفي لرئيس الوزراء.
وبحسب البيان، "أوضح جونسون عزمه على تعزيز مصالح أوكرانيا
باجتماعات الناتو ومجموعة 7 هذا الأسبوع، فضلا عن محادثاته الثنائية مع الحلفاء الرئيسيين".
وأشار البيان إلى أن جونسون أكد لزيلنسكي التزام لندن المستمر بالعمل مع شركائها الدوليين على تنسيق الدعم لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا، فضلا عن ذلك طلب منه أحدث تقييم لاحتياجات أوكرانيا العسكرية في مواجهة القوات الروسية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.