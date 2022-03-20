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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بوراوين في الفلبين
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بوراوين في الفلبين
أفادت إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز منطقة قريبة من بوراوين في الفلبين اليوم (الاثنين بالتوقيت المحلي). 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T17:36+0000
2022-03-20T17:36+0000
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ونقلت "رويترز" عن إدارة المسح الجيولوجي قولها إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد أربعة كيلومترات جنوب غربي بوراوين.يشار إلى أن هذا الزلزال يأتي بعد أسبوع من زلزال آخر بقوة 6.3 درجة وقع بالقرب من جزيرة لوزون بالفلبين، حسبما أفاد مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، يوم الأحد الماضي.وأوضح مركز الأبحاث الألماني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بوراوين في الفلبين

17:36 GMT 20.03.2022
© REUTERS / ELOISA LOPEZزلزال الفلبين
زلزال الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / ELOISA LOPEZ
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أفادت إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز منطقة قريبة من بوراوين في الفلبين اليوم (الاثنين بالتوقيت المحلي).
ونقلت "رويترز" عن إدارة المسح الجيولوجي قولها إن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد أربعة كيلومترات جنوب غربي بوراوين.
يشار إلى أن هذا الزلزال يأتي بعد أسبوع من زلزال آخر بقوة 6.3 درجة وقع بالقرب من جزيرة لوزون بالفلبين، حسبما أفاد مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، يوم الأحد الماضي.
وأوضح مركز الأبحاث الألماني أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
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