https://arabic.sputniknews.com/20220320/سلطات-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-أن-أوكرانيا-كانت-تستعد-لاستخدام-أسلحة-كيماوية-1060126188.html
سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن أوكرانيا كانت تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية
سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن أوكرانيا كانت تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية
قالت آنا سوروكا، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية لوغانسك ورئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، إنه بالقرب من إحدى محطات... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:05+0000
2022-03-20T10:05+0000
2022-03-20T10:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059752068_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_6d4adf29acadd56b4aff215a8633b078.jpg
وبحسب تصريحات سوروكا، تلقت سلطات الجمهورية تأكيدا أنه خلال "كل هذه السنوات الثماني" ، كانت أوكرانيا ، "التي تتحدى بشكل مطلق قواعد القانون الدولي"، ستستخدم أسلحة كيماوية.وبحسب سوروكا، فإن تحرير المستوطنات الجديدة في الجمهورية ، "التي كانت تحت احتلال أوكرانيا" ، يجعل من الممكن الحصول على تأكيد للمعلومات المتاحة بالفعل حول جرائم الحرب في كييف، وكذلك تسجيل معلومات جديدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059752068_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_3780548e2f52b1d09e8b705dac4c6109.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن أوكرانيا كانت تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية
تابعنا عبر
قالت آنا سوروكا، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية لوغانسك ورئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، إنه بالقرب من إحدى محطات الوقود في الإقليم الذي حررته قوات الجمهورية، تم اكتشاف دفن لمواد خطرة كيميائيا، نظمته سلطات كييف.
وبحسب تصريحات سوروكا، تلقت سلطات الجمهورية تأكيدا أنه خلال "كل هذه السنوات الثماني" ، كانت أوكرانيا ، "التي تتحدى بشكل مطلق قواعد القانون الدولي"، ستستخدم أسلحة كيماوية.
وأضافت قائلة، للصحفيين: "وجدنا، على الأرجح، مدفنا لمواد خطرة كيميائيا بالقرب من نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من محطة وقود، في حالة حدوث انفجار، فإن التفجير سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
وبحسب سوروكا، فإن تحرير المستوطنات الجديدة في الجمهورية ، "التي كانت تحت احتلال أوكرانيا" ، يجعل من الممكن الحصول على تأكيد للمعلومات المتاحة بالفعل حول جرائم الحرب في كييف، وكذلك تسجيل معلومات جديدة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.