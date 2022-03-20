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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/سلطات-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-أن-أوكرانيا-كانت-تستعد-لاستخدام-أسلحة-كيماوية-1060126188.html
سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن أوكرانيا كانت تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية
سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن أوكرانيا كانت تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية
قالت آنا سوروكا، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية لوغانسك ورئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، إنه بالقرب من إحدى محطات... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:05+0000
2022-03-20T10:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب تصريحات سوروكا، تلقت سلطات الجمهورية تأكيدا أنه خلال "كل هذه السنوات الثماني" ، كانت أوكرانيا ، "التي تتحدى بشكل مطلق قواعد القانون الدولي"، ستستخدم أسلحة كيماوية.وبحسب سوروكا، فإن تحرير المستوطنات الجديدة في الجمهورية ، "التي كانت تحت احتلال أوكرانيا" ، يجعل من الممكن الحصول على تأكيد للمعلومات المتاحة بالفعل حول جرائم الحرب في كييف، وكذلك تسجيل معلومات جديدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن أوكرانيا كانت تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية

10:05 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجندي من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة "المرتديلا" السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022
جندي من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية الشعبية على أراضي معمل للحوم المصعنة المرتديلا السابق، حيث تم إنشاء السجن غير القانوني لكتيبة أيدار القومية، في قرية بولوفينكينو، حي ستاروبيلسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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قالت آنا سوروكا، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية لوغانسك ورئيسة اللجنة الخاصة لتسجيل جرائم القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا، إنه بالقرب من إحدى محطات الوقود في الإقليم الذي حررته قوات الجمهورية، تم اكتشاف دفن لمواد خطرة كيميائيا، نظمته سلطات كييف.
وبحسب تصريحات سوروكا، تلقت سلطات الجمهورية تأكيدا أنه خلال "كل هذه السنوات الثماني" ، كانت أوكرانيا ، "التي تتحدى بشكل مطلق قواعد القانون الدولي"، ستستخدم أسلحة كيماوية.

وأضافت قائلة، للصحفيين: "وجدنا، على الأرجح، مدفنا لمواد خطرة كيميائيا بالقرب من نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من محطة وقود، في حالة حدوث انفجار، فإن التفجير سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

وبحسب سوروكا، فإن تحرير المستوطنات الجديدة في الجمهورية ، "التي كانت تحت احتلال أوكرانيا" ، يجعل من الممكن الحصول على تأكيد للمعلومات المتاحة بالفعل حول جرائم الحرب في كييف، وكذلك تسجيل معلومات جديدة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
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