https://arabic.sputniknews.com/20220320/فرنسا-جمدنا-24-مليار-دولار-من-أصول-البنك-المركزي-الروسي-1060142643.html

فرنسا: جمدنا 24 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي

فرنسا: جمدنا 24 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، إن بلاده جمدت أصولا مملوكة للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو (ما يعادل نحو 24 مليار دولار). 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T16:47+0000

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2022-03-20T16:47+0000

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باريس - سبوتنيك. وقال لو مير لإذاعة "آر تي إل": "لقد جمدنا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو، وجمدنا أصولا في حسابات الأفراد الخاصة في المؤسسات المالية الفرنسية بمبلغ 150 مليون يورو".كما جمدت فرنسا عقارات في البلاد بقيمة نصف مليار يورو، أو ما يصل إلى 30 عقارا وشقة مملوكة لمواطنين روس، بحسب الوزير الذي أضاف: "في المجموع، هذا ما يقرب من مليار يورو، أو 850 مليون يورو جمدناها".بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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