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https://arabic.sputniknews.com/20220320/قد-تؤدي-إلى-الوفاة-تحذير-من-ممارسات-خاطئة-في-تناول-المساحيق-الغذائية-1060149447.html
"قد تؤدي إلى الوفاة"... تحذير من ممارسات خاطئة في تناول المساحيق الغذائية
"قد تؤدي إلى الوفاة"... تحذير من ممارسات خاطئة في تناول المساحيق الغذائية
يلجأ البعض إلى استخدام المساحيق الغذائية دون الالتفات إلى الطريقة المناسبة لتحضيرها، والتحذيرات المدونة على العبوة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:53+0000
2022-03-20T20:53+0000
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أخبار السعودية اليوم
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الهيئة العامة للغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، حذرت من إساءة استخدام هذه المساحيق، وعرفتها بأنها "تكون في صورة جافة على هيئة مسحوق مثل الحليب الخام والعصائر سريعة التحضير، ومكملات البروتينات وغيرها".وأشارت إلى أن استهلاك الأغذية والمساحيق الجافة مثل تناولها دون إضافة الماء يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية كثيرة وآثار سلبية على صحة المستهلك مثل الاختناق أو الوفاة.وأشارت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن "الإرشادات والطرق الصحية السليمة لاستخدام المساحيق الغذائية؛ تجنبًا لما قد تسببه من أضرار صحية حال استخدامها بشكل خاطئ".وقالت إن هذه المساحيق تحتوي على تراكيز عالية من المكونات مثل البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن.وأكدت ضرورة اتباع الإرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج، ومراعاة التحذيرات حال وجودها.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

"قد تؤدي إلى الوفاة"... تحذير من ممارسات خاطئة في تناول المساحيق الغذائية

20:53 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورمنتجات ألبان .. اللبنة .. لبن الزبادي
منتجات ألبان .. اللبنة .. لبن الزبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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يلجأ البعض إلى استخدام المساحيق الغذائية دون الالتفات إلى الطريقة المناسبة لتحضيرها، والتحذيرات المدونة على العبوة.
الهيئة العامة للغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، حذرت من إساءة استخدام هذه المساحيق، وعرفتها بأنها "تكون في صورة جافة على هيئة مسحوق مثل الحليب الخام والعصائر سريعة التحضير، ومكملات البروتينات وغيرها".
وأشارت إلى أن استهلاك الأغذية والمساحيق الجافة مثل تناولها دون إضافة الماء يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية كثيرة وآثار سلبية على صحة المستهلك مثل الاختناق أو الوفاة.
وأشارت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن "الإرشادات والطرق الصحية السليمة لاستخدام المساحيق الغذائية؛ تجنبًا لما قد تسببه من أضرار صحية حال استخدامها بشكل خاطئ".
وقالت إن هذه المساحيق تحتوي على تراكيز عالية من المكونات مثل البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن.
وأكدت ضرورة اتباع الإرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية لكل منتج، ومراعاة التحذيرات حال وجودها.
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