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قذيفة "كراسنوبول" الروسية تثير إعجاب الأمريكيين
قذيفة "كراسنوبول" الروسية تثير إعجاب الأمريكيين
أثارت قذيفة "كراسنوبول" الروسية إعجاب الأمريكيين لفعاليتها ودقتها في إصابة الأهداف بالإضافة لسهولة التعامل معها. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T03:53+0000
2022-03-20T03:53+0000
رصد عسكري
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تحدث الضابط الأمريكي برنت إيستوود في مقال لـ 19Fortyfive عن المدفعية الروسية "الذكية"، المصممة لضرب أهداف مهمة بدقة.وفقًا للضابط، تتيح لك تقنية التوجيه عالية الدقة عدم إنفاق الكثير من القذائف، ولكن لاكتشاف الهدف على الفور وإطلاق رصاصة واحدة أو أكثر لتدميره. ويلاحظ محللون من الولايات المتحدة أن "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية" M712 كوبرهيد " من حيث المدى والكتلة وإمكانية إصابة الأهداف وسهولة التعامل معها.
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رصد عسكري

قذيفة "كراسنوبول" الروسية تثير إعجاب الأمريكيين

03:53 GMT 20.03.2022
© Photo / Vitaly V. Kuzminقذيفة "كراسنوبول" الموجهة
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Photo / Vitaly V. Kuzmin
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أثارت قذيفة "كراسنوبول" الروسية إعجاب الأمريكيين لفعاليتها ودقتها في إصابة الأهداف بالإضافة لسهولة التعامل معها.
تحدث الضابط الأمريكي برنت إيستوود في مقال لـ 19Fortyfive عن المدفعية الروسية "الذكية"، المصممة لضرب أهداف مهمة بدقة.

وبحسب ما جاء في المقال: "إن قذيفة كراسنوبول التي يبلغ قطرها 152 ملما هي واحدة من هذه الذخيرة التي يتم إطلاقها من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ومقطورة. ويمكن استخدامها للقتال المضاد للبطاريات، وكذلك لتدمير مراكز التحكم والمخابئ والجسور الخاصة بالعدو".

وفقًا للضابط، تتيح لك تقنية التوجيه عالية الدقة عدم إنفاق الكثير من القذائف، ولكن لاكتشاف الهدف على الفور وإطلاق رصاصة واحدة أو أكثر لتدميره.
ويلاحظ محللون من الولايات المتحدة أن "كراسنوبول" الروسية تتفوق على نظيرتها الأمريكية" M712 كوبرهيد " من حيث المدى والكتلة وإمكانية إصابة الأهداف وسهولة التعامل معها.
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