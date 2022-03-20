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قطر تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة
قطر تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة
أعلنت شركة قطر للطاقة إن هناك محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:52+0000
2022-03-20T16:52+0000
قطر
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وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن "قطر تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة"، بحسب وكالة "رويترز".وأضافت الشركة المملوكة للدولة أن "ألمانيا أبلغت قطر بأنها ستسرع بتطوير محطتين لتسهيل شحنات الغاز الطبيعي المسال".واليوم الأحد، أجرى مسؤولان من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محادثات في قطر حول إيجاد بدائل للإمدادت الروسية من الغاز والنفط.والتقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-كيوم ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة، حسب وكالة "رويترز".ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك، عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا"، في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون.وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, اقتصاد

قطر تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة

16:52 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال في قطر
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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أعلنت شركة قطر للطاقة إن هناك محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن "قطر تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت الشركة المملوكة للدولة أن "ألمانيا أبلغت قطر بأنها ستسرع بتطوير محطتين لتسهيل شحنات الغاز الطبيعي المسال".
واليوم الأحد، أجرى مسؤولان من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محادثات في قطر حول إيجاد بدائل للإمدادت الروسية من الغاز والنفط.
والتقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، برئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو-كيوم ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة، حسب وكالة "رويترز".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك، عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا"، في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون.
وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
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