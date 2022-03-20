https://arabic.sputniknews.com/20220320/مانشستر-سيتي-يدك-ساوثهامبتون-برباعية-في-كأس-الاتحاد-فيديو-1060147346.html
مانشستر سيتي يدك ساوثهامبتون برباعية في كأس الاتحاد... فيديو
مانشستر سيتي يدك ساوثهامبتون برباعية في كأس الاتحاد... فيديو
حجز مانشستر سيتي مكانه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث اكتسح ساوثهامبتون، وفاز عليه 4 -1 على ملعب سانت ماري. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T19:19+0000
2022-03-20T19:19+0000
2022-03-20T19:19+0000
رياضة
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وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل للسيتي في الدقيقة 12، من تمريرة لجابرييل جيسوس الذي استغل خطأ دفاع ساوثهامبتون.وأدرك ساوثهامبتون هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، من كرة أدخلها مدافع السيتي إيمريك لابورت بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت في قدمه.وتقدم السيتي مجددا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سجلها كيفن دي بروين بقوة يمين فورستر حارس ساوثامبتون، احتسبها الحكم نتيجة عرقلة محمد ساليسو للجابريل خيسوس.وسجل البدلاء فيل فودين و رياض محرز الهدفين الثالث والرابع للسيتي في الدقيقة 75 و79 من عمر المباراة.وبذلك تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، وينتظر القرعة لتحديد منافسه في هذا الدور، الذي يضم أيضا تشيلسي وكريستال بالاس، مع انتظار الفائز من ليفربول ونوتنجهام فورست.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مانشستر سيتي يدك ساوثهامبتون برباعية في كأس الاتحاد... فيديو
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حجز مانشستر سيتي مكانه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث اكتسح ساوثهامبتون، وفاز عليه 4 -1 على ملعب سانت ماري.
وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل للسيتي في الدقيقة 12، من تمريرة لجابرييل جيسوس الذي استغل خطأ دفاع ساوثهامبتون
.
وأدرك ساوثهامبتون هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، من كرة أدخلها مدافع السيتي إيمريك لابورت بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت في قدمه.
وتقدم السيتي مجددا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سجلها كيفن دي بروين بقوة يمين فورستر حارس ساوثامبتون، احتسبها الحكم نتيجة عرقلة محمد ساليسو للجابريل خيسوس.
وسجل البدلاء فيل فودين و رياض محرز الهدفين الثالث والرابع للسيتي في الدقيقة 75 و79 من عمر المباراة.
وبذلك تأهل مانشستر سيتي
إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، وينتظر القرعة لتحديد منافسه في هذا الدور، الذي يضم أيضا تشيلسي وكريستال بالاس، مع انتظار الفائز من ليفربول ونوتنجهام فورست.