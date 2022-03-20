https://arabic.sputniknews.com/20220320/معركة-حامية-بين-فهود-صغيرة-وغزلان-حديثة-الولادة-فيديو-1060141494.html
معركة حامية بين فهود صغيرة وغزلان حديثة الولادة... فيديو
معركة حامية بين فهود صغيرة وغزلان حديثة الولادة... فيديو
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة بين فهود صغيرة وغزلان حديث الولادة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:13+0000
2022-03-20T16:13+0000
2022-03-20T16:13+0000
فهد
صيد
معركة
نادي الفيديو
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وقال المرشد السياحي فرانسيس كيجازي البالغ من العمر 37 عاما، الذي التقط الفيديو لقد كانوا محظوظين جدا لمشاهدة أنثى الفهد وأشبالها الأربعة البالغة من العمر شهرين وهم ينازلون غزالا حديث الولادة.وتابع "حدث هذا المشهد المذهل الأخير خلال رحلة مسائية في منطقة محمية نجورونجورو، المتاخمة لسهول جنوب سيرينجيتي في تنزانيا. لقد رصدنا أنثى الفهد مع 4 أشبال صغيرة - ربما عمرها شهرين. مكثنا معهم لبعض الوقت وبدت الأم لتكون على اطلاع على مجرد وجبة خفيفة. مع العلم أنهم قد تناولوا الطعام بشكل صحيح في اليوم السابق".من اللقطات، يتضح أن كلا هذين الغزالين لم يمضيا سوى يوم واحد أو أكثر من ذلك، حيث يمكن للمرء أن يرى أنهما يكافحان للمناورة، بالإضافة إلى وجود الحبال السرية التي لا تزال متصلة جيدًا بالمعدة.يخبرنا فرانسيس أن هذه كانت المرة الأولى منذ 12 عامًا لمشاهدة أشبال الفهود بهذا الحجم والعمر، لمحاولة الصيد فعليًا. عموما يمكن للمرء أن يرى من سن 5-8 أشهر.وختم "قد يبدو الأمر مستحيلا ويفطر القلب، لكن لا ينبغي أبدًا التدخل في ما يمكن أن يحدث في الطبيعة. على سبيل المثال، محاولة إنقاذ صغار الغزال مما قد يبدو وحشيا في عين الإنسان. لذلك، بدلا من ذلك، أجلس بهدوء و أراقب واستمتع بالسلوك النادر جدًا، لأنه يرجع أيضًا إلى بقاء الفهود في الأدغال الأفريقية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهد, صيد, معركة, نادي الفيديو
معركة حامية بين فهود صغيرة وغزلان حديثة الولادة... فيديو
تابعنا عبر
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة بين فهود صغيرة وغزلان حديث الولادة.
وقال المرشد السياحي فرانسيس كيجازي البالغ من العمر 37 عاما، الذي التقط الفيديو لقد كانوا محظوظين جدا لمشاهدة أنثى الفهد وأشبالها الأربعة البالغة من العمر شهرين وهم ينازلون غزالا حديث الولادة.
وتابع "حدث هذا المشهد المذهل الأخير خلال رحلة مسائية في منطقة محمية نجورونجورو، المتاخمة لسهول جنوب سيرينجيتي في تنزانيا. لقد رصدنا أنثى الفهد مع 4 أشبال صغيرة - ربما عمرها شهرين. مكثنا معهم لبعض الوقت وبدت الأم لتكون على اطلاع على مجرد وجبة خفيفة. مع العلم أنهم قد تناولوا الطعام بشكل صحيح في اليوم السابق".
وأشار "بالصدفة، تصادف أن الغزال الصغير كان يتجول، من الواضح أنه يبحث عن أمه. صادف هذا الصغير صغيرا آخرا وقررا الاستلقاء للاستراحة."
من اللقطات، يتضح أن كلا هذين الغزالين لم يمضيا سوى يوم واحد أو أكثر من ذلك، حيث يمكن للمرء أن يرى أنهما يكافحان للمناورة، بالإضافة إلى وجود الحبال السرية التي لا تزال متصلة جيدًا بالمعدة.
تابع "بالطبع، لاحظت أم الفهد الأمر برمته وبدأت في مطاردتهما. ومع ذلك، وجدت الغزلان الصغيرة الضعيفة جدا، بما يكفي لمقاومة أشبالها. وبالتالي لم تقتل الغزلان مباشرة، وبدلاً من ذلك، أحضرت صغارها للمشاركة في درس الصيد".
يخبرنا فرانسيس أن هذه كانت المرة الأولى منذ 12 عامًا لمشاهدة أشبال الفهود بهذا الحجم والعمر، لمحاولة الصيد فعليًا. عموما يمكن للمرء أن يرى من سن 5-8 أشهر.
وختم "قد يبدو الأمر مستحيلا ويفطر القلب، لكن لا ينبغي أبدًا التدخل في ما يمكن أن يحدث في الطبيعة. على سبيل المثال، محاولة إنقاذ صغار الغزال مما قد يبدو وحشيا في عين الإنسان. لذلك، بدلا من ذلك، أجلس بهدوء و أراقب واستمتع بالسلوك النادر جدًا، لأنه يرجع أيضًا إلى بقاء الفهود في الأدغال الأفريقية".