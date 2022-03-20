https://arabic.sputniknews.com/20220320/معركة-حامية-بين-فهود-صغيرة-وغزلان-حديثة-الولادة-فيديو-1060141494.html

معركة حامية بين فهود صغيرة وغزلان حديثة الولادة... فيديو

معركة حامية بين فهود صغيرة وغزلان حديثة الولادة... فيديو

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة بين فهود صغيرة وغزلان حديث الولادة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T16:13+0000

2022-03-20T16:13+0000

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فهد

صيد

معركة

نادي الفيديو

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وقال المرشد السياحي فرانسيس كيجازي البالغ من العمر 37 عاما، الذي التقط الفيديو لقد كانوا محظوظين جدا لمشاهدة أنثى الفهد وأشبالها الأربعة البالغة من العمر شهرين وهم ينازلون غزالا حديث الولادة.وتابع "حدث هذا المشهد المذهل الأخير خلال رحلة مسائية في منطقة محمية نجورونجورو، المتاخمة لسهول جنوب سيرينجيتي في تنزانيا. لقد رصدنا أنثى الفهد مع 4 أشبال صغيرة - ربما عمرها شهرين. مكثنا معهم لبعض الوقت وبدت الأم لتكون على اطلاع على مجرد وجبة خفيفة. مع العلم أنهم قد تناولوا الطعام بشكل صحيح في اليوم السابق".من اللقطات، يتضح أن كلا هذين الغزالين لم يمضيا سوى يوم واحد أو أكثر من ذلك، حيث يمكن للمرء أن يرى أنهما يكافحان للمناورة، بالإضافة إلى وجود الحبال السرية التي لا تزال متصلة جيدًا بالمعدة.يخبرنا فرانسيس أن هذه كانت المرة الأولى منذ 12 عامًا لمشاهدة أشبال الفهود بهذا الحجم والعمر، لمحاولة الصيد فعليًا. عموما يمكن للمرء أن يرى من سن 5-8 أشهر.وختم "قد يبدو الأمر مستحيلا ويفطر القلب، لكن لا ينبغي أبدًا التدخل في ما يمكن أن يحدث في الطبيعة. على سبيل المثال، محاولة إنقاذ صغار الغزال مما قد يبدو وحشيا في عين الإنسان. لذلك، بدلا من ذلك، أجلس بهدوء و أراقب واستمتع بالسلوك النادر جدًا، لأنه يرجع أيضًا إلى بقاء الفهود في الأدغال الأفريقية".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فهد, صيد, معركة, نادي الفيديو