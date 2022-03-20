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منظمات حقوقية تحذر من تصاعد جرائم قتل النساء في كردستان العراق
منظمات حقوقية تحذر من تصاعد جرائم قتل النساء في كردستان العراق
حذرت منظمات حقوقية من تصاعد معدلات قتل النساء والعنف الأسري في إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الأخيرة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:26+0000
2022-03-20T12:26+0000
أخبار العراق اليوم
إقليم كردستان
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم مديرية مكافحة العنف ضد النساء في السليمانية هيوا كريم جوامير، أن هناك ارتفاعا في نسبة قتل النساء في الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي.وذكر المسؤول أنه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، قتلت 11 امرأة في الإقليم، غالبيتهن بطلق ناري.وفي العام 2021، بلغ عدد الضحايا 45 في عموم الإقليم، بحسب المسؤول. وفي العام 2020، أحصى فريقه 25 حالة قتل لنساء.ومنذ سنوات يندد ناشطون في الإقليم بعمليات التزويج القسري والعنف الممارس ضد النساء، في مجتمع محافظ.من جانبها، أكدت بهار منذر الناشطة في مجال حقوق النساء ومديرة منظمة التنمية الشعبية أن "حالات العنف التي تمارس ضدّ النساء في ازدياد". وقبل أيام من اليوم العالمي للنساء الموافق 8 آذار/مارس، عثر على شابة تبلغ من العمر 20 عاما مقتولة على قارعة إحدى الطرق في أربيل عاصمة الإقليم.وفي اليوم التالي، أعلنت شرطة كركوك عن إلقاء القبض على قاتل الفتاة الذي شقيقها الأصغر.وقبل توقيفه، كشف الشاب البالغ من العمر 18 عاما أن سبب قتله لشقيقته هو أنها لم تكن تطيع أوامر العائلة.يذكر أن جرائم العنف ضد النساء لا تقتصر فقط على الإقليم، ولكن في عموم العراق.وخلال الفترة بين عامي 2020 و2021، ارتفعت نسبة حوادث العنف الأسري بنسبة 125%، لتتجاوز 22 ألف حالة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بسبب-مزاعم-عنف-أسري-ضد-أسرته-رئيس-وزراء-بيرو-يستقيل-من-منصبه-بعد-أيام-على-تعيينه--1058082771.html
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أخبار العراق اليوم, إقليم كردستان

منظمات حقوقية تحذر من تصاعد جرائم قتل النساء في كردستان العراق

12:26 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEعراقيات
عراقيات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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حذرت منظمات حقوقية من تصاعد معدلات قتل النساء والعنف الأسري في إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الأخيرة.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم مديرية مكافحة العنف ضد النساء في السليمانية هيوا كريم جوامير، أن هناك ارتفاعا في نسبة قتل النساء في الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي.
رئيس وزراء بيرو إيكتور فالير بينتو يستقيل من منصبه بعد عدة أيام من تعيينه، الأحد، 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بسبب مزاعم عنف أسري.. رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه بعد أيام على تعيينه
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وذكر المسؤول أنه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، قتلت 11 امرأة في الإقليم، غالبيتهن بطلق ناري.
وفي العام 2021، بلغ عدد الضحايا 45 في عموم الإقليم، بحسب المسؤول. وفي العام 2020، أحصى فريقه 25 حالة قتل لنساء.
ومنذ سنوات يندد ناشطون في الإقليم بعمليات التزويج القسري والعنف الممارس ضد النساء، في مجتمع محافظ.
من جانبها، أكدت بهار منذر الناشطة في مجال حقوق النساء ومديرة منظمة التنمية الشعبية أن "حالات العنف التي تمارس ضدّ النساء في ازدياد".
وقبل أيام من اليوم العالمي للنساء الموافق 8 آذار/مارس، عثر على شابة تبلغ من العمر 20 عاما مقتولة على قارعة إحدى الطرق في أربيل عاصمة الإقليم.
وفي اليوم التالي، أعلنت شرطة كركوك عن إلقاء القبض على قاتل الفتاة الذي شقيقها الأصغر.
وقبل توقيفه، كشف الشاب البالغ من العمر 18 عاما أن سبب قتله لشقيقته هو أنها لم تكن تطيع أوامر العائلة.
يذكر أن جرائم العنف ضد النساء لا تقتصر فقط على الإقليم، ولكن في عموم العراق.
وخلال الفترة بين عامي 2020 و2021، ارتفعت نسبة حوادث العنف الأسري بنسبة 125%، لتتجاوز 22 ألف حالة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
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