https://arabic.sputniknews.com/20220320/منظمات-حقوقية-تحذر-من-تصاعد-جرائم-قتل-النساء-في-كردستان-العراق-1060131218.html

منظمات حقوقية تحذر من تصاعد جرائم قتل النساء في كردستان العراق

منظمات حقوقية تحذر من تصاعد جرائم قتل النساء في كردستان العراق

حذرت منظمات حقوقية من تصاعد معدلات قتل النساء والعنف الأسري في إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الأخيرة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T12:26+0000

2022-03-20T12:26+0000

2022-03-20T12:26+0000

أخبار العراق اليوم

إقليم كردستان

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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم مديرية مكافحة العنف ضد النساء في السليمانية هيوا كريم جوامير، أن هناك ارتفاعا في نسبة قتل النساء في الشهرين الماضيين مقارنة بالعام الماضي.وذكر المسؤول أنه في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، قتلت 11 امرأة في الإقليم، غالبيتهن بطلق ناري.وفي العام 2021، بلغ عدد الضحايا 45 في عموم الإقليم، بحسب المسؤول. وفي العام 2020، أحصى فريقه 25 حالة قتل لنساء.ومنذ سنوات يندد ناشطون في الإقليم بعمليات التزويج القسري والعنف الممارس ضد النساء، في مجتمع محافظ.من جانبها، أكدت بهار منذر الناشطة في مجال حقوق النساء ومديرة منظمة التنمية الشعبية أن "حالات العنف التي تمارس ضدّ النساء في ازدياد". وقبل أيام من اليوم العالمي للنساء الموافق 8 آذار/مارس، عثر على شابة تبلغ من العمر 20 عاما مقتولة على قارعة إحدى الطرق في أربيل عاصمة الإقليم.وفي اليوم التالي، أعلنت شرطة كركوك عن إلقاء القبض على قاتل الفتاة الذي شقيقها الأصغر.وقبل توقيفه، كشف الشاب البالغ من العمر 18 عاما أن سبب قتله لشقيقته هو أنها لم تكن تطيع أوامر العائلة.يذكر أن جرائم العنف ضد النساء لا تقتصر فقط على الإقليم، ولكن في عموم العراق.وخلال الفترة بين عامي 2020 و2021، ارتفعت نسبة حوادث العنف الأسري بنسبة 125%، لتتجاوز 22 ألف حالة، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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أخبار العراق اليوم, إقليم كردستان